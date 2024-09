Archeolodzy odnaleźli trzy szkielety na Westerplatte

Szczątki trzech ciał odnaleziono w jednym ze schronów na Westerplatte w ramach prac archeologicznych. Na co najmniej jednym ze szkieletów ujawniono prawdopodobnie ranę postrzałową - podało w sobotę biuro prasowe IPN. Według Instytutu, śmierć tych osób nastąpiła jesienią 1939 lub 1940 roku.

Biuro prasowe IPN w przesłanym w komunikacie podało, że w toku śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Gdańsku, archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej ujawnili kolejne trzy ludzkie szkielety w jednym ze schronów na Westerplatte.

— W czwartek wykonano oględziny miejsca ujawnienia szczątków i dokonano ich zewnętrznych oględzin. Wyniki oględzin wskazują, że osoby te zostały zamordowane w schronie – w miejscu ich znalezienia" - podał IPN.

Poinformowano, że na co najmniej jednym ze szkieletów ujawniono na łopatce prawdopodobnie ranę postrzałową. Dwie czaszki były zdefragmentowane. Przy ujawnionych szkieletach znaleziono trzy łuski typu Mauser.

Zapewniano, że w toku dalszych badań będą podjęte działania mające na celu ustalenie czy pociski zostały odstrzelone z tej samej broni.

Instytut podał, że przedmioty ujawnione podczas oględzin wskazują, iż śmierć nastąpiła jesienią 1939 r. lub 1940 r. "Elementy ubrania, cywilne buty, potnik z napisem Bydgoszcz wskazuje nadto, iż byli to polscy obywatele" - poinformowano.

Dalsze badania antropologiczne i genetyczne będą przeprowadzone w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

O odkrytych szczątkach trzech ciał w trakcie prac archeologicznych na Westerplatte prowadzonych przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformował w piątek na platformie X prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Korespondent PAP ustalił, że prace na miejscu nadzoruje naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prok. Tomasz Jankowski.

Nawrocki we wpisie dodał, że odnalezione szczątki "możemy najprawdopodobniej powiązać z Polakami zapędzonymi do przymusowej pracy po kapitulacji składnicy we wrześniu 1939 r."

Według niego, są to ofiary brutalnego niemieckiego systemu represji - więźniowie gdańskiego obozu w Neufahrwasser (Nowy Port), którzy od 1939 do 1941 r. wykonywali niewolniczą pracę – także na Westerplatte. "Wedle zachowanych relacji innych osadzonych tu więźniów, to właśnie Westerplatte dla części z nich stało się miejscem śmierci" - przypomniał.

We wpisie prezes IPN umieścił również zdjęcie, na którym widać ułożone obok siebie szczątki trzech ciał i pracującego archeologa.

Badania archeologiczne na Westerplatte są prowadzone od 2016 r. W ramach poprzednich badań szczegółowo przebadano obszar ponad 7,5 tys. m kw. i oczyszczono z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych ponad 13,5 ha.

Przeprowadzono również nadzór archeologiczny nad budową cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, modernizacją i przystosowaniem budynku byłej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej do celów wystawienniczych oraz nad budową punktu obsługi ruchu turystycznego w części w granicach Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

W efekcie pozyskano ponad 82 tys. zabytków, w tym 32 tys. artefaktów o dużej wartości historycznej, ekspozycyjnej i naukowej, obrazujących burzliwą historię półwyspu od połowy XVII do XX w. Znaczną część pozyskanego zbioru stanowią przedmioty związane ze służbą żołnierzy polskich na Westerplatte i walkami prowadzonymi w trakcie obrony WST.

W 2019 r. w trakcie badań odnaleziono mogiły dziewięciu polskich żołnierzy. Część z nich zginęła w zbombardowanej 2 września 1939 r. przez Luftwaffe wartowni nr 5, pozostali polegli w innych częściach półwyspu. Współpraca Muzeum II Wojny Światowej z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie oraz z pionem śledczym Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zaowocowała genetyczną identyfikacją siedmiu osób.

W 2022 r. zorganizowano uroczystości pogrzebowe, w trakcie których obrońcy WST spoczęli na nowym cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

Obecnie na Westerplatte trwa XI etap prac archeologicznych. Według informacji podanych na stronie muzeum, zakładany obszar badań wynosi ponad 2 tys. mkw. Archeolodzy, który rozpoczęli pracę w maju br. poszukują szczątków legionisty Mieczysława Krzaka, który w chwili śmierci najprawdopodobniej znajdował się na stanowisku obserwacyjnym przy falochronie, na przedpolu placówki "Fort".

