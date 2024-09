Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pozwoli powodzianom na odbudowę dorobku

Minister finansów poinformował, że osoby poszkodowane przez niedawną powódź będą mogły skorzystać z pomocy finansowej oferowanej w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Pomoc ta skierowana będzie do tych, którzy stracili – nawet tymczasowo – dostęp do swojego mieszkania.

Jak wyjaśnił minister Andrzej Domański, fundusz będzie pokrywał za nich raty kredytowe przez okres 12 miesięcy, bez względu na wysokość miesięcznych zobowiązań. Najistotniejszym elementem wsparcia jest to, że nie będzie ono wymagało późniejszego zwrotu, a wnioski o pomoc będzie można składać zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Premier Donald Tusk, który również odniósł się do tej inicjatywy, podkreślił, że wsparcie to nie oznacza odroczenia płatności, ale całkowite ich umorzenie na okres roku. – To umorzenie, nie przesunięcie – mówił premier, dodając, że przez co najmniej 12 miesięcy poszkodowani nie będą musieli martwić się o spłatę kredytów. W ten sposób rząd chce zapewnić im czas na uporanie się ze skutkami katastrofy, bez dodatkowego obciążenia finansowego.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował również o rozmowach z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Sektor bankowy ma w pełni zaangażować się w pomoc dla osób dotkniętych klęską żywiołową, pracując nad mechanizmami wsparcia. W planach są m.in. dalsze działania zmierzające do zawieszania spłaty rat kredytowych. Minister zaznaczył, że trwają zaawansowane prace nad uproszczeniem procedur, tak aby pomoc była dostępna jak najszybciej i jak najłatwiej dostępna dla potrzebujących.

Wsparcie nie ograniczy się jednak tylko do osób prywatnych. Domański zapowiedział, że również przedsiębiorcy z terenów dotkniętych powodzią będą mogli skorzystać z ulg w spłatach kredytów. Zostaną oni objęci systemem odraczania rat, co ma pomóc szczególnie małym i średnim firmom, które mogą mieć obecnie trudności z obsługą swoich zobowiązań. Minister wskazał, że wiele z tych przedsiębiorstw boryka się z niemożnością spłaty kredytów w wyniku zniszczeń wywołanych przez żywioł.

Ponadto, ministerstwo finansów pracuje nad projektem rozporządzenia, które pozwoli przedsiębiorcom na odroczenie płatności podatków VAT, PIT i CIT. Dokument ten ma trafić do konsultacji publicznych jeszcze dzisiaj, a Domański wyraził nadzieję, że zostanie gotowy do podpisu już następnego dnia. Na mocy rozporządzenia, przedsiębiorcy, którzy mieli uiścić należności za sierpniowy VAT we wrześniu, będą mieli czas na ich uregulowanie do stycznia 2025 roku. Z kolei podatki PIT i CIT za okres od września do końca roku będzie można rozliczyć dopiero w ramach rocznych rozliczeń.

Domański przypomniał także o wcześniejszych deklaracjach ZUS. Przedsiębiorcy z terenów dotkniętych powodzią, po złożeniu odpowiednich oświadczeń, będą mogli opóźnić płatność składek za okres od sierpnia do końca grudnia 2024 roku. Nowy termin spłaty ustalono na 15 września 2025 roku, a przesunięcie to nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych odsetek.

Minister finansów zapewnił również, że rząd kontynuuje prace nad zwiększeniem środków przeznaczonych na pomoc dla powodzian oraz odbudowę zniszczonych terenów. Jak podkreślił, 2 miliardy złotych, które zostały pierwotnie przeznaczone na ten cel, to jedynie kwota początkowa, która ma być jeszcze znacząco zwiększona. Domański poinformował także, że resort finansów otrzymał już wnioski od wojewodów dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego dotyczące wypłaty zasiłków dla poszkodowanych. Fundusze te zostały już przekazane wojewodom, co oznacza, że pieniądze są dostępne dla potrzebujących.

Minister dodał, że ministerstwo jest gotowe na dalsze kroki mające na celu wspieranie powodzian i że w razie potrzeby budżet wojewodów zostanie odpowiednio zwiększony.

Źródło: Interia

sj