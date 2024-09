Straż Przybrzeżna ratuje żeglarza i jego psa podczas huraganu Helene

W czwartek Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych uratowała mężczyznę i jego psa, których żaglówka przewróciła się podczas gwałtownej burzy spowodowanej przez huragan Helene. Do zdarzenia doszło około 25 mil od wyspy Sanibel, gdy żaglówka zaczęła nabierać wodę, zmuszając żeglarza do natychmiastowego wezwania pomocy.

Załoga śmigłowca ze stacji lotniczej USCG Clearwater natychmiast ruszyła na ratunek. Zdjęcie z miejsca akcji przedstawia mężczyznę i jego psa w kamizelkach ratunkowych, gdy ekipa Straży Przybrzeżnej zbliża się do miejsca zdarzenia. Szybka reakcja pozwoliła ocalić obie ofiary – zarówno człowieka, jak i jego wiernego towarzysza.

Huragan Helene uderzył w Big Bend na Florydzie jako burza kategorii 4 w czwartek wieczorem, zaledwie kilka godzin po akcji ratunkowej, przynosząc zagrażające życiu fale sztormowe, silne wiatry i ulewne deszcze do regionu. Poruszając się w głąb lądu, kategoria Helene została zdegradowana do burzy tropikalnej. Jest to czwarty huragan, który dotarł do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w tym roku.

