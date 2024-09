Romantycznie na Wzgórzach

Radość z jedzenia w rytmie slow

Do Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie przyjeżdża się odpocząć i choć na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, stresie i pracy. Tu sprzyja temu wszystko, od okolicy po wyjątkowe usługi. Ci, którzy odwiedzają Wzgórza Dylewskie, obiecują sobie, że wkrótce powrócą, żeby znów skorzystać z nadzwyczajnej gościny i zjeść fine diningową kolację w Romantycznej. To pierwsza w Polsce i najdłużej działająca restauracja posiadająca rekomendację Slow Food - stowarzyszenia, które promuje regionalną kuchnię i kulinarną tradycję oraz zachęca do celebrowania jedzenia jako jednej z najwspanialszych czynności.

Serwowane tu dania powstają z najwyższej jakości produktów, a szef kuchni Sławomir Kwaśniewski osobiście spotyka się z lokalnymi producentami, żeby wybrać najlepsze ryby, nabiał, warzywa, owoce czy mięso. Ze starannie wyselekcjonowanych produktów szef kuchni wyczarowuje dania, opierając się na tradycyjnych przepisach. W menu znajdziemy wiele dań zależnych od sezonowej dostępności produktów m.in. siekaną wołowinę w dymie podaną z grillowanymi warzywami, filet mazurskiego okonia smażony na klarowanym maśle podany z marynowaną kapustą pekińską w stylu kimchi oraz z wędzonymi ziemniakami i twarożkiem wiejskim czy polską zupę prawdziwkową. Do wyjątkowych potraw kelnerzy proponują wyjątkowe trunki.

Nastrojowe wnętrza (z kominkiem), pyszna kuchnia i doskonała obsługa Restauracji Romantycznej, która jest dostępna wyłącznie dla gości powyżej lat dwunastu, są idealnym tłem do celebrowania wyjątkowych uroczystości czy prestiżowych kolacji biznesowych.

Restauracja jest czynna od wtorku do soboty w godzinach 18.00-22.00. rezerwacji stolika można dokonać pod numerem telefonu +48 89 647 11 11.



W pięknym ciele, piękny duch

Sercem Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie jest Kosmetyczny Instytut dostępny dla wszystkich osób, które pragną pod okiem fachowców zadbać o zdrowie i piękno ciało, dzięki zabiegom wykonywanym profesjonalnymi preparatami o wysokiej skuteczności działania. A przy okazji zrelaksować się w atmosferze aromaterapii.

Proponowane zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało oraz hi-tech rozwiązujące różne problemy skóry oraz dzięki którym także odmłodzić się, a przy tym zawierające elementy przyjemnościowe, to połączenie najwyższej skuteczności z głębokim relaksem. Bo czyż nie brzmi kusząco nazwa orzeźwiająco-witalizującego zabiegu na ciało Pitaya & Grapefruit, który odkrywa rewitalizującą energię owoców?

A gdyby przyszła ochota na egzotyczną podróż w czasie i przestrzeni, można skorzystać w orientalnych masaży (tajskich, balijskich, ajurwedyjskich oraz gorącymi kamieniami, kulami solnymi), zapewniających wyjątkowe przeżycia.

W bogatej ofercie zabiegowej znajdują się też specjalne propozycje skierowane do kobiet w ciąży, dla par, mężczyzn oraz młodzieży, a także pakiety jak: Chwila Dla Niej, Chwila Dla Niego, Regeneracja i Odnowa. W otoczeniu natury, doceniając każdą niespiesznie spędzoną chwilę na profesjonalnej pielęgnacji skóry, można liczyć na spektakularne efekty. A piękne i zadbane ciało, to lepsze samopoczucie i pozytywna postawa wobec siebie i swoich możliwości.

Fachowe doradztwo na temat dbania o skórę oraz możliwość dokupienia na miejscu markowych kosmetyków ze specjalnej serii do domowego użytku Dr Irena Eris Prosystem Home Care, które przedłużą efekty profesjonalnej pielęgnacji, są nieodłącznym holistycznej koncepcji piękna, realizowanej przez markę Dr Irena Eris.

Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris jest czynny codziennie w godzinach 9.00-21.00. Na zabiegi można umawiać się pod numerem tel. +48 89 642 52 00.

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

DrIrenaErisSPA.com