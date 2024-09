7 października dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ziemi Świętej

Bolesna rocznica dla Ziemi Świętej



„Zbliża się październik, a wraz z nim świadomość, że w minionym roku Ziemia Święta, i nie tylko, została ogarnięta wirem przemocy i nienawiści, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i nie doświadczyliśmy. W ciągu tych dwunastu miesięcy byliśmy świadkami tragedii, które swoim natężeniem i swoimi skutkami głęboko zraniły nasze sumienia i nasze poczucie człowieczeństwa – pisze kard. Pizzaballa w liście do wiernych Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy. Apeluje do rządzących o działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i poszanowania ludzkiej godności oraz wolności.

Pokój za wstawiennictwem Maryi



Łaciński Patriarcha Jerozolimy zaprasza, by 7 października, w dniu, który jest zarówno rocznicą ataków terrorystycznych oraz eskalacji działań wojennych w Ziemi Świętej, jak też świętem Matki Bożej Różańcowej, chrześcijanie modlili się, podjęli post i pokutę w intencji pokoju. „Niech każdy z nas, z różańcem w ręku lub poprzez jakąkolwiek inną formę, którą wybierze, osobiście, ale jeszcze lepiej we wspólnocie, znajdzie chwilę, by zatrzymać się i pomodlić, i zanieść «Ojcu miłosierdzia i Bogu wszelkiej pociechy» (2 Kor 1, 3) nasze pragnienie pokoju i pojednania” – apeluje hierarcha, przypominając, że październik, jest w Kościele katolickim miesiącem szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej.

Źródło: Vatican News