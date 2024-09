Nowa możliwość rozliczeń dla dwóch milionów podatników

Kasowy PIT to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej z listy "100 konkretów na 100 dni rządu", nawiązująca do exposé premiera Donalda Tuska. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom opłacenie podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę. Podatnicy będą mogli wybrać tę formę rozliczenia, składając odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego, które będzie obowiązywać do momentu jego odwołania.

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą kasowy PIT, zapłacą podatek dochodowy dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę, a koszty uzyskania przychodu uwzględnią w momencie uregulowania płatności. Metoda ta będzie dotyczyć wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturami i będzie dostępna dla podatników rozliczających się liniowo, na zasadach ogólnych lub płacących ryczałt.

- przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą,

- przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekraczały 250 tys. euro.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, po 2 latach od wystawienia faktury przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód, nawet jeśli nie otrzymali zapłaty. Przedsiębiorcy korzystający z kasowego PIT będą zobowiązani prowadzić ewidencję faktur, która powinna zawierać m.in. daty i kwoty transakcji. Obecnie dominuje metoda memoriałowa, która nakazuje opodatkowanie przychodu w momencie wystawienia faktury lub realizacji usługi, niezależnie od faktycznej płatności, co zmusza przedsiębiorców do zapłaty podatku, zanim otrzymają pieniądze.

"Tak skonstruowana zasada ustalania przychodów z działalności gospodarczej jest szczególnie uciążliwa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w niewielkich rozmiarach. Zasada ta negatywnie wpływa na ich płynność finansową, przez co zmniejsza możliwość konkurowania z większymi firmami" - zaznaczono w komunikacie.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku, jednak wcześniej projekt musi zostać zatwierdzony przez Sejm i Senat, a następnie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

