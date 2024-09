Polacy i zakupy online - tegoroczne trendy

Dane płynące z raportów wskazują[1], że preferencje polskich konsumentów są coraz bardziej złożone i dynamiczne, a ich decyzje zakupowe coraz częściej zależą od różnych czynników, takich jak wygoda, czas dostawy oraz możliwości płatności.

Czynniki decydujące o wyborze e-sklepu

Badania opublikowane w raporcie poświęconym najważniejszym statystykom rynku e-commerce

w Polsce w 2023 i 2024[2] (przygotowanym przez Edrone) potwierdzają, że cena pozostaje kluczowym aspektem dla polskich konsumentów - (62%) z nich uznaje ją za najważniejszy czynnik przy wyborze sklepu online. Istotne są także metody płatności (31%), zwłaszcza szybkie przelewy (69%) i mobilne płatności, takie jak BLIK, który dominuje wśród młodszych użytkowników. Coraz większą popularnością cieszą się również płatności odroczone (BNPL), pozwalające kupującym na opłacenie zamówienia dopiero po jego dostawie.



Preferencje zakupowe Polaków

Polacy szczególnie chętnie kupują odzież, elektronikę oraz kosmetyki. Produkty te stanowią największą część rynku e-commerce w Polsce, a ich sprzedaż regularnie rośnie, zwłaszcza podczas sezonowych wyprzedaży. W 2024 roku Polacy nadal będą aktywnie uczestniczyć w promocjach takich jak Black Friday i Cyber Monday.

Od połowy listopada notujemy zwykle prawie dwukrotny wzrost aktywności użytkowników, który stopniowo zwiększa się do maksimum na Black Friday i Cyber Monday. W trakcie wyprzedaży Black Friday i Cyber Monday największą popularnością wśród użytkowników cieszą się kategorie takie jak elektronika, odzież i obuwie, kosmetyki i zabawki”.

Wyprzedaże sezonowe stały się kluczowymi wydarzeniami w kalendarzu zakupowym polskich konsumentów. Ponad połowa Polaków planuje zakupy podczas tego typu promocji. Trend ten potwierdza Vlad Tarabarov, Marketing Team Lead w Rozetka.pl . “

Nowe standardy obsługi klienta i ekologiczność

Oczekiwania Polaków wobec e-sklepów nie kończą się na samej transakcji. Ważnym elementem jest obsługa posprzedażowa, na którą konsumenci kładą coraz większy nacisk. Dla wielu z nich kluczowe znaczenie mają jasne procedury zwrotów i reklamacji. Ponadto, rośnie znaczenie ekologicznych zakupów – coraz więcej Polaków zwraca uwagę na proekologiczne podejście firm,

w tym na zrównoważone metody dostawy.

Trendy w dostawach i omnichannel

Polscy konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o szybkość dostaw. Usługi typu "same-day delivery" stają się coraz popularniejsze, a firmy muszą dostosować się do tych oczekiwań. Ważnym trendem jest również rozwój sprzedaży wielokanałowej (omnichannel), gdzie integracja różnych kanałów – sklepów stacjonarnych, internetowych oraz mediów społecznościowych – staje się normą. “Rozetka.pl, jak i każdy gracz na rynku polskim, mierzy z wyzwaniami związanymi z obsługą posprzedażową oraz szybkością dostawy. Wymagania konsumentów są coraz wyższe. Szczególnie obserwujemy, że w przypadku zwrotów i reklamacji konsumenci preferują zautomatyzowane rozwiązania, które minimalizują udział bezpośredniego kontaktu z pracownikami sklepu. Użytkownicy doceniają też wygodę i szybkość wysyłki zwrotnej towarów oraz zwrotu kosztów”. - dodaje Vlad Tarabarov z Rozetka.pl.

Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce” (przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank) Polacy coraz częściej wybierają zakupy

w dużych sklepach typu e-commerce, mających szeroką ofertę produktową, kosztem zakupów

w mniejszych, indywidualnych sklepów internetowych.

Szanse i wyzwania

Drugie półroczne 2024 roku dla polskiego rynku e-commerce przynosi wiele wyzwań i szans. Kluczowe znaczenie będą miały innowacyjne rozwiązania technologiczne, personalizacja oferty, szybka i ekologiczna dostawa oraz doskonała obsługa klienta. Sezonowe promocje pozostaną ważnym czynnikiem napędzającym zakupy, a rosnące wymagania konsumentów zmuszą sprzedawców do adaptacji i ciągłego ulepszania usług. “Obserwujemy to co dzieje się na rynku - dodaje Vlad Tarabarov - Pracujemy nad tym, by zakupy u nas były szybkie, wygodne i bezpieczne. W Rozetka.pl wierzymy, że powinniśmy uczynić życie łatwiejszym, przyjemniejszym i milszym. Pomagamy znaleźć dokładnie to, co jest potrzebne, w jednym miejscu i bez zbędnego stresu”.

Chociaż do Black Friday zostało jeszcze trochę czasu, wielu Polaków z pewnością już teraz zacznie rozglądać się za atrakcyjnymi ofertami. Polscy konsumenci uwielbiają szukać okazji i promocji, co stało się integralną częścią ich zakupowych zwyczajów. Dzięki temu mogą upolować swoje ulubione produkty w korzystnych cenach, nie czekając na ostatnią chwilę.

[1]PwC, "Postawy i zachowania zakupowe polskich konsumentów 2024", źródło: https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/publikacje/2024/postawy-i-zachowania-zakupowe-polskich-konsumentow.html

[2] E-commerce w Polsce 2023, Edrone, https://edrone.me/pl/blog/raport-ecommerce-w-polsce-2023