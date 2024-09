Wrocław wraca do normalności. Mosty Średzkie już przejezdne.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oddaje je do użytku kierowcom. Tym samym, każdego dnia miasto małymi kroczkami wraca do normalnego życia po powodzi.

Mosty Średzkie zamknięto 18 września, by zapewnić sprawny dojazd i możliwości pracy służbom na wypadek potrzeby usunięcia rumoszu drzewnego, niesionego przez wartki nurt Bystrzycy. Od czwartku 26 września mosty Średzkie są już ponownie przejezdne dla samochodów.

ZDiUM poinformował, że sprawdził podpory mostów Średzkich przed ich otwarciem. Nie stwierdzono nieprawidłowości, dlatego uruchomiono mosty dla kierowców przed popołudniowym szczytem.

ZDiUM uruchamia też sygnalizację przy Kaczorowskiego/Piołunowej, by można było łatwiej włączać się do ruchu (o wcześniejsze wyłączenie sygnalizacji poprosiła policja, by łatwiej kanalizować ruch przez Leśnicę).

Na swoje stałe trasy wracają autobusy MPK Wrocław – 101, 148 oraz nocne 243/253.