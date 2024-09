Kolejne miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą znaleźć pomoc

— Zaczęło się od rozmowy z dyrektorem Lewandowskim. Znalazło się miejsce i jest: Ośrodek od maja tego roku działa i pomaga. A powiedzmy to otwarcie: nasze dzieci i młodzież coraz częściej potrzebują tego typu pomocy, więc każda taka placówka — to kolejny sukces nas wszystkich — mówił na otwarciu Ośrodka Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

— A i tak ze wszystkiego zawsze najważniejsi są ludzie — uważa Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. — My, dorośli musimy dbać o dzieci, bo nasza przyszłość leży w ich rękach. Dlatego ich zdrowie powinno być dla nas najważniejsze!