Walka o imperium Solorza? Dzieci miliardera boją się wydziedziczenia?

O zaskakującej korespondencji, która dotarła do spółek tworzących imperium miliardera napisała "Gazeta Wyborcza". Dzieci Zygmunta Solorza czyli Piotr Żak, Aleksandra Żak i Tobias Solorz rozesłały wiadomość do kilkudziesięciu przedstawicieli kadry zarządzającej Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtela i Netii. Powołano się w niej na dobro firmy i przekazano ostrzeżenia, by menadżerowie z rozwagą podchodzili do poleceń, które wydają osoby od niedawna posiadające uprawienia w tej kwestii, a które budzą wątpliwości. Zwrócono również uwagę, by osoby z kadry zarządzającej wstrzymały się z podpisywaniem dokumentów, co do których legalności mają wątpliwości.

Dziennikarze "GW" dotarli do informacji, że szczególna ostrożność menadżerów jest zalecana w sprawach, które dotyczą TiVi Foundation z Liechtensteinu. Podmiot ten to obecnie największy akcjonariusz Cyfrowego Polsatu i posiadacz większościowych pakietów akcji kilku spółek Solorza. Dzieci miliardera ostrzegły przedstawicieli kadr zarządzających poszczególnymi firmami, że może dojść do próby przejęcia biznesu Solorza przez osoby, które - zdaniem jego dzieci - nie mają do tego prawa, a może to wręcz zagrozić stabilności oraz politycznej niezależności biznesu.

Z "GW" można dowiedzieć się, że chodzi prawdopodobnie o konflikt dzieci Solorza z jego obecną żoną - Justyną Kulką. Poślubiona przez miliardera w marcu tego roku kobieta weszła bowiem do zarządów i rad nadzorczych ponad trzydziestu spółek całego imperium, w tym pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Natomiast dawni menedżerowie oraz dzieci Solorza mają być zaś pozbawiani swoich stanowisk w poszczególnych firmach miliardera.

Informatorzy "GW" mieli przekazać dziennikarzom, że wiadomość rozesłana przez dzieci Solorza do menedżerów spółek z imperium miliardera to wynik obaw Piotra Żaka, Aleksandry Żak i Tobiasa Solorza o wydziedziczenie ich z biznesów ich ojca.

red./Gazeta Wyborcza