Zapisy do ogólnopolskiego turnieju „Z Orlika na Stadion” trwają. Fundacja Orły Sportu zaprasza do spełniania piłkarskich marzeń

„Przejdź swoją drogę z Orlika na Stadion” - tym hasłem Fundacja Orły Sportu i reprezentanci Polski Weronika Zawistowska, Jakub Moder, Kacper Urbański oraz Robert Lewandowski zachęcają do udziału w turnieju „Z Orlika na Stadion”. Ogólnopolski turniej piłkarski dla dziewcząt i chłopców jest częścią rządowego programu „Aktywna Szkoła”. Wydarzenie daje możliwość rozwoju sportowych umiejętności i spełnienia piłkarskich marzeń - zagrania finałowego meczu na największej arenie piłkarskiej w kraju PGE Narodowy. Organizatorem turnieju jest Fundacja Orły Sportu we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN).

Turniej „Z Orlika Na Stadion” ma na celu promocję aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, skupia się na upowszechnieniu sportu, zasad fair play oraz rozwijaniu współpracy z lokalnymi samorządami i szkołami. W rywalizacji mogą brać udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych (roczniki 2012, 2011 i 2010 oraz młodsze) - drużyny szkolne, jak i tzw. „dzikie drużyny”, czyli drużyny amatorskie, niezwiązane z żadnym klubem.

Fundacja Orły Sporty organizuje wydarzenie we współpracy z lokalnymi samorządami, które dysponują infrastrukturą ponad 2600 Orlików w całej Polsce. Orliki to obiekty, które promują aktywność fizyczną, ale też wzmacniają więzi społeczne i integrują lokalne społeczności dzięki wydarzeniom sportowym organizowanym przez szkoły, samorządy i instytucje gminne.

Dlatego też są idealnym miejscem do organizacji każdego z etapów turnieju „Z Orlika na Stadion” i właśnie tam w najbliższym czasie będą rywalizować drużyny biorące udział w wydarzeniu. Przewidziane są etapy lokalne, regionalne, wojewódzkie, a w ich przygotowaniu wspiera Fundację Szkolny Związek Sportowy (SZS).

Wielki finał na PGE Narodowym

Najlepszych 96 drużyn weźmie udział w turnieju finałowym w Warszawie w dniach 17-18 listopada oraz w finale na PGE Narodowym 19 listopada 2024 roku. Każda drużyna, biorąca udział w turnieju, otrzyma upominki i dyplomy, a zwycięzcy finałów wojewódzkich puchary i medale.

Dla uczestników finału oraz trenerów czekają nagrody. Dodatkowo, uczestnicy turnieju będą mieć szansę na zdobycie jednego z 3500 bezpłatnych biletów na mecz reprezentacji Polski ze Szkocją 18 listopada 2024 r. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki turnieju, wyselekcjonowani przez skautów PZPN, otrzymają zaproszenie na tygodniowe bezpłatne zgrupowanie z trenerami młodzieżowych reprezentacji Polski oraz możliwość udziału w treningu z selekcjonerem reprezentacji Polski.

Gwiazdy polskiej piłki zachęcają do udziału

Ambasadorami wydarzenia są reprezentanci Polski: Weronika Zawistowska, Jakub Moder, Kacper Urbański oraz Robert Lewandowski, którzy wystąpili w specjalnym spocie promującym turniej. Hasłem „Przejdź swoją drogę z Orlika na Stadion” zachęcają młodych sportowców do udziału w sportowej rywalizacji. To dla nich szansa na spełnienie piłkarskich marzeń.

Wsparcie dla rozwoju kultury fizycznej

Polski Związek Piłki Nożnej jako współorganizator turnieju, podkreśla znaczenie tego typu inicjatyw dla polskiego futbolu.

— Od wielu lat konsekwentnie angażujemy się w promocję aktywności fizycznej wśród Polaków. Szczególnym odbiorcą naszych działań są dzieci. Z tego też względu z roku na rok rośnie liczba inicjatyw, które kierujemy do szkół czy szkółek piłkarskich. Już teraz widzimy rezultaty tych działań. Wystarczy wspomnieć, że aż 13 zawodników z kadry na EURO 2024 pierwsze piłkarskie szlify zdobywało w dziecięcym turnieju organizowanym przez PZPN już od 24 lat. Cieszymy się, że dołączamy do kolejnej inicjatywy — mówi Cezary Kulesza, prezes PZPN. — Wierzymy, że uczestniczki i uczestnicy realizowanych przez nas projektów w przyszłości będą stanowili o sile reprezentacji Polski. To doskonała inwestycja w przyszłość polskiej piłki.

Sponsorem Generalnym turnieju „Z Orlika na Stadion” jest PZU - jak podkreśla Paweł Wróbel, dyrektor Grupy PZU ds. marketingu, komunikacji i zaangażowań społecznych: „Z Orlika na Stadion" to kolejny duży projekt promujący zdrowy styl życia, który wspieramy w ostatnim czasie. Ogromną wartością turnieju jest to, że swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, również mniejsze, lokalne ośrodki. Aktywizuje dzieci i młodzież - grupę, która jest dla nas bardzo ważna, co podkreślamy w strategii zaangażowań społecznych Grupy PZU. Trzymamy kciuki za wszystkich młodych sportowców i mamy nadzieję, że już za kilka czy kilkanaście lat wielu z nich będziemy mogli podziwiać na boiskach najlepszych klubów piłkarskich”.

Partnerem Strategicznym jest z kolei ORLEN, który od lat angażuje się w działania wspierające rozwój młodzieży.

— Turniej "Z Orlika na Stadion" świetnie wpisuje się w to, jak myślimy o sporcie dzieci i młodzieży. Z jednej strony inicjatywa ta dociera do tysięcy młodych piłkarzy i piłkarek w całym kraju, integruje je wokół wspólnej aktywności fizycznej oraz promuje zdrowy tryb życia. Z drugiej, pozwala odkrywać nowe talenty, które w przyszłości będą zajmować miejsce dzisiejszych reprezentantów kadr narodowych i dawać radość kibicom — mówi Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN S.A.

Rejestracja potrwa do 27 września 2024 roku. Szczegóły dotyczące turnieju znajdują się na stronie: https://zorlikanastadion.pl/

Źródło informacji: Fundacja Orły Sportu