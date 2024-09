1 października już po raz szósty będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki

Co to za inicjatywa? To kampania społeczna, która promuje polską muzykę i zwiększa świadomość Polaków na temat znaczenia muzyki dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. Akcja wspiera rodzimy rynek muzyczny i zaznacza rolę muzyki w życiu każdego z nas.

Wraz z mediami uczestniczącymi w kampanii organizatorzy pragną zachęcić do częstszego słuchania polskiej muzyki. Tego dnia pragną podziękować artystom i twórcom za ich pracę i za utwory, które dla nas tworzą.

— Dzień Polskiej Muzyki to także święto autorek i autorów. To oni tworzą dla nas niezapomnianą muzykę i teksty - piosenki, które często towarzyszą nam przez lata, w chwilach radości i wzruszeń. Dlatego wspieramy akcję już od 4 lat i bardzo się cieszymy, że takie święto powstało — mówi Miłosz Bembinow, prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Organizatorzy dziękują też miłośnikom muzyki. W tym roku mają szczególne powody do podziękowań.

Jak pokazują dane, Polacy kochają polską muzykę i wyrazili tę miłość, słuchając jeszcze więcej muzyki w streamingu, rozgłośniach radiowych, na koncertach i na nośnikach fizycznych. W pierwszej połowie tego roku Polacy kupili aż o ponad 74% więcej płyt CD i winyli z polską muzyką niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ta miłość fanów do muzyki przekłada się na rozwój całego rynku kolejny rok z rzędu. Polska w ciągu zaledwie 5 lat awansowała z 22. na 18. miejsce największych rynków fonograficznych świata, a jak pokazują prognozy, mamy potencjał do podbijania kolejnych miejsc.

— Cieszymy się, że kampania Dzień Polskiej Muzyki, w ramach której zachęcamy Polaków do częstszego słuchania polskiej muzyki i sięgania po zakup płyt, biletów na koncerty czy streamingu, dokłada cegiełkę do poprawy kondycji polskiego rynku muzycznego — mówi Anna Ceynowa, prezeska Fundacji EMPOWER POLAND, organizatorka kampanii.

Przesłaniem kampanii jest współpraca: „Muzyka łączy WSZYSTKICH”. W Dniu Polskiej Muzyki niezmiennie podkreślamy, że muzyka jest źródłem radości, siły, inspiracji oraz uniwersalnym językiem zjednoczenia i współpracy, a także kluczem do pokonywania wielu przeciwności.

— Tę jednoczącą siłę muzyki możemy odczuć szczególnie teraz, w tym trudnym dla południowo-zachodnich regionów Polski okresie. Dziś podobnie jak w 1997 r. polscy Artyści wspólnie nagrali utwór „Moja i Twoja nadzieja”, by nieść otuchę wszystkim dotkniętym kataklizmem oraz zjednoczyć całe społeczeństwo wokół misji solidarności i niesienia pomocy potrzebującym — mówią organizatorzy kampanii.

Muzyka stanowi także niezbędny element dzieł z różnych dziedzin sztuki i sektorów kreatywnych. Dlatego w tym roku ponownie do celebracji Dnia Polskiej Muzyki włączamy sektory filmu, gier video, książki, a w tym roku także sztuk wizualnych.

Jak świętujemy DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI 1 października?

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI w rozgłośniach radiowych i telewizjach muzycznych

Jak co roku, główną osią kampanii są rozgłośnie radiowe i telewizje muzyczne, w których tego dnia już po raz szósty będzie można usłyszeć znacznie więcej polskiej muzyki niż zwykle, a w wybranych stacjach przez cały dzień. Będzie można także posłuchać audycji z wyjątkowymi muzycznymi gośćmi, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o polskiej muzyce i rodzimym rynku muzycznym.

Kulminacyjnym punktem akcji jest symboliczna wspólna godzina z tylko polską muzyką, na antenach ponad 100 stacji wspierających kampanię, która tradycyjnie zabrzmi od godziny 10.00 do 11.00. 1 października polską muzykę ponownie będzie można usłyszeć także na antenach wybranych stacji za granicą. Polska muzyka zdominuje anteny ponad 100 największych ogólnopolskich stacji radiowych i telewizji muzycznych w Polsce oraz stacji regionalnych i lokalnych.

W akcji biorą udział m.in. RMF FM, RMF MAXX, RMF Classic, RMF24, RADIO ZET, ANTYRADIO, MELORADIO, RADIO ZŁOTE PRZEBOJE, RADIO POGODA, ROCK RADIO, TRÓJKA, RADIO ESKA, ESKA 2, ESKA ROCK, ESKA ROCK TV, ESKA TV, ESKA TV EXTRA, POLSAT MUSIC, 4FUN TV, 4FUN DANCE, 4FUN KIDS, MIXTAPE TV, RADIO POZNAŃ, RADIO ŁÓDŹ, RADIO LUBLIN, RADIO PiK, RADIO OLSZTYN, RADIO KATOWICE, RADIO RZESZÓW, RADIO ZACHÓD, RADIO GORZÓW, RADIO ZIELONA GÓRA, MUZYCZNE RADIO, RADIO CENTRUM, RADIO ŚWINOUJŚCIE, RADIO FAMA, RADIO ART BOGATYNIA, RADIO PARADA, RADIO REKORD, RADIO PARK, RADIO LELIWA, WASZE RADIO FM, RADIO TCZEW, RADIO NAKŁO, RADIO MORS, RADIO NOWY ŚWIAT, TWOJE RADIO, RADIO ŻNIN, RADIO SUDETY24, RADIO Q, RADIO PŁOCK, radioCENTRUM, RADIO TRENDY, RADIO SOCHACZEW, RADIO WEEKEND, NASZE RADIO, NASZE RADIO NOSTALGICZNIE, RADIO BIELSKO i kilkadziesiąt innych stacji telewizyjnych i radiowych.

Sklepy muzyczne i bileterie świętują DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI

Dzień Polskiej Muzyki to także święto fanów, dla których sklepy muzyczne i bileterie uczestniczące w akcji ponownie przygotowały mnóstwo atrakcji, zniżek czy promocji. Od samego początku kampanię wspiera sieć Empik oraz bileterie Empik Bilety, Going, eBilet, Eventim oraz Ticketmaster.

Co roku do akcji dołączają kolejne bileterie i niezależne sklepy muzyczne, m.in.: Winyl Market Store, 33’45 recordstore oraz Sklep z Muzyką i KulturalnySklep.pl czy biletyna.pl. W salonach i serwisach partnerów wydarzenia będzie można znaleźć mnóstwo promocji na bilety na koncerty polskich artystów, czy też na płyty CD lub winyle.

We wszystkich stacjonarnych Empikach obowiązuje 50% rabatu na drugą płytę CD z wybranej oferty muzyki polskiej oraz z Katalogu Polskich Nagrań. Z kolei 25 września w salonach Empik i na platformie Empik.com startuje promocja „2+1” (najtańsza płyta gratis) na albumy z serii Złota Kolekcja. Z obu tych akcji można będzie skorzystać do 8 października. Empik planuje też specjalną promocję przykasową na składankę Złota Kolekcja - The Best of 25 lat, podsumowującą ćwierćwiecze tej uznanej serii wydawniczej. W dniach 23 września - 6 października będzie ją można kupić za 24,99 zł.

Z kolei Biletyna z okazji Dnia Polskiej Muzyki zaoferuje rabat od 15% na wybrane koncerty polskich artystów. W Biletynie akcja trwa od 1 do 6 października. Szczegółowe informacje o promocjach i trwających konkursach z okazji Dnia Polskiej Muzyki znajdziecie na stronie www.dzienpolskiejmuzyki.pl/ i w mediach społecznościowych Dnia Polskiej Muzyki.

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI w streamingu

Największe serwisy streamingowe w Polsce wspierają kampanię Dzień Polskiej Muzyki od samego początku. Grają z nami Spotify, TIDAL oraz YouTube Music. 1 października pod hasłem Dzień Polskiej Muzyki ponownie będzie można znaleźć specjalne playlisty z polskimi utworami wyselekcjonowanymi z okazji Dnia Polskiej Muzyki oraz oficjalną playlistę DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI.

DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI w kinach, z książką i grami video

Muzyka łączy WSZYSTKICH - nie tylko fanów muzyki, ale także innych dziedzin sztuki. Jest obecna w naszym życiu w niemal każdym jego aspekcie. Bez muzyki nie powstałby żaden film czy gra video. Muzyka to także inspiracja lub tematyka wielu książek. Dlatego w tym roku DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI ponownie świętujemy wspólnie z innymi sektorami kultury, m.in. filmu, gier video, książki i sztuk wizualnych m.in. poprzez:

— Specjalne pokazy filmów o tematyce muzycznej i promocje na filmy z muzyką w tle w serwisach vod;

— Specjalne playlisty z muzyką z gier i prezentacje gier muzycznych;

— Promocje na książki o tematyce muzycznej;

— Prezentacje wizualne towarzyszące muzyce;

Muzyka w przestrzeni miejskiej

1 października w wybranych miastach w Polsce odbędą się także specjalne koncerty i wydarzenia przygotowane właśnie z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Na terenie Fabryki Norblina w Warszawie ponownie zabrzmią tylko polskie utwory, a w klubach na terenie Fabryki odbędą się koncerty z polską muzyką.

Konferencja DNIA POLSKIEJ MUZYKI - 30 września - 1 października

W ramach Dnia Polskiej Muzyki, w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przy ul. Hipotecznej 2 w Warszawie odbędzie się także konferencja branżowa poświęcona kondycji i wyzwaniom rozwojowym polskiego sektora muzyki.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia tego, co będzie się działo 1 października z okazji święta polskiej muzyki. Poza stałymi elementami kampanii, jak co roku nie zabraknie niespodzianek, o których chętnie opowiemy wraz z zaproszonymi gośćmi - partnerami akcji zarówno z branży muzycznej, jak i z sektorów filmu, książki, gier video i nie tylko. W konferencji wezmą udział także Artyści, bowiem to oni i ich muzyka stanowią istotę celebracji Dnia Polskiej Muzyki.

Dwudniowa konferencja będzie okazją do przedyskutowania kluczowych wyzwań rozwojowych dla branży muzycznej, które zostały ujęte w przygotowanej przez Radę Polskiego Rynku Muzycznego „Strategii rozwoju polskiego rynku muzycznego”. Porozmawiamy m.in. o instrumentach finansowych wspierających rynek muzyczny, infrastrukturze niezbędnej dla sektora muzyki, edukacji i profesjonalizacji branży, narzędziach promocji muzyki w kraju i jej eksporcie oraz o wyzwaniach legislacyjnych.

Podczas konferencji organizatorzy przedstawią najnowsze dane dotyczące rynku nagrań, obrotu prawami oraz koncertów. Wraz z zaproszonymi ekspertami podzielą się wskazówkami dla artystów i managerów wkraczających na rynek muzyczny dotyczącymi skutecznej promocji muzyki w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

Przy okazji konferencji będzie można skorzystać także z bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie prawa i rejestracji utworów dla twórców, strategii promocji, pozyskiwania dotacji publicznych na projekty muzyczne czy synchronizacji muzyki.

Nie zabraknie także niespodzianek

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator prosi jednak o uprzednią rejestrację, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona: https://dzienpolskiejmuzyki.pl/konferencja/

Organizatorem kampanii jest Fundacja EMPOWER POLAND. Współorganizatorem 6. edycji kampanii jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Konferencja Dzień Polskiej Muzyki jest częścią projektu „Ekonomiczna wartość i potencjał gospodarczy polskiego rynku muzycznego - badanie i konferencja edukacyjna w ramach Dnia Polskiej Muzyki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych „Rozwój Sektorów Kreatywnych”. Kampania odbywa się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.

Źródło informacji: Fundacja EMPOWER POLAND