Palacze zapłacą więcej?

W resorcie finansów od miesięcy trwają prace nad projektem ustawy podnoszącej akcyzę na papierosy, e-papierosy oraz inne wyroby tytoniowe, co rząd tłumaczy troską o zdrowie Polaków. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zasugerowała, że zwiększenie akcyzy na alkohol i papierosy to sposób na obniżenie ich spożycia poprzez ograniczenie dostępności ekonomicznej. Na początku sierpnia resort finansów przedstawił pierwszą wersję projektu, która przewiduje znaczny wzrost akcyzy na papierosy, argumentując to rosnącymi dochodami Polaków.

"Istotnym impulsem do aktualizacji stawek jest zwiększająca się z roku na rok siła nabywcza konsumentów. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, przykładowo w przypadku papierosów w 2019 roku średnie wynagrodzenie wystarczało na 348 paczek, a w 2023 już na 437 paczek, a w przypadku tytoniu do palenia w 2019 r. średnie wynagrodzenie pozwalało na zakup 211 paczek o masie 50 g tytoniu do palenia, a w 2023 r. już na 244 takie paczki" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Kiedy sytuacja jest niejasna, zazwyczaj chodzi o pieniądze. Z kalkulacji przedstawionych przez resort finansów wynika, że w przyszłym roku wpływy z wyższej akcyzy i VAT mają wynieść 3,5 miliarda złotych.

Podwyżki akcyzy będą kroczące i mają wynieść w latach 2025-2027:



• części kwotowej stawki akcyzy na papierosy (rok do roku)

— w 2025 r. o 25 proc.

— w 2026 r. o 20 proc.

— w 2027 r. o 15 proc.

• części kwotowej stawki akcyzy na tytoń do palenia:

— w 2025 r. o 38 proc.

— w 2026 r. o 30 proc.

— w 2027 r. o 22 proc.

— stawki na cygara i cygaretki:

— w 2025 r. o 25 proc.

— w 2026 r. o 20 proc.

— w 2027 r. o 15 proc.

Resort finansów zaskakuje. Lawinowa podwyżka akcyzy na papierosy. Szok dla palaczy

— stawki na susz tytoniowy:

— w 2025 r. o 38 proc.

— w 2026 r. o 30 proc.

— w 2027 r. o 22 proc.

— części kwotowej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie:

— w 2025 r. o 50 proc.

— w 2026 r. o 20 proc.

— w 2027 r. o 15 proc.

— stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych

— w 2025 r. o 75 proc.

— w 2026 r. o 50 proc.

— w 2027 r. o 25 proc.

Projekt ustawy, który został właśnie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, przeszedł istotną korektę. Resort finansów zdecydował się wycofać z wprowadzenia opłaty w wysokości 40 zł na urządzenia do waporyzacji, zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe. Powodem tego były tarcia między ministerstwami; przeciwko takiej opłacie opowiadał się resort rozwoju, wskazując na konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

W nowej wersji projektu uwzględniono również aktualne prognozy dotyczące cen papierosów i e-papierosów po podwyżce akcyzy. Obecnie najtańsze papierosy kosztują 16-17 zł za paczkę, jednak w przyszłym roku ich cena wzrośnie średnio do ponad 20 zł, a za dwa lata może zbliżyć się do 25 zł. Wzrosną także ceny e-papierosów. Resort finansów planuje, aby podwyżka akcyzy weszła w życie 1 marca 2025 r. Wkrótce projektem ustawy zajmie się rząd.



Źródło: Fakt/ MRiRW