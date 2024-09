Trudna podróż papieża Franciszka

Po entuzjastycznym przyjęciu, z jakim papież Franciszek spotkał się podczas niedawno zakończonej podróży do Azji i Oceanii, od czwartku czeka go wyprawa znacznie mniej męcząca- do Luksemburga i Belgii , ale zarazem trudna w związku z czekającymi go wyzwaniami. Na przebieg wizyty w Belgii wpływ może mieć skandal pedofilii w tamtejszym Kościele.