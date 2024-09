Świetna marka regionu

Tegoroczny lipcowy, jubileuszowym X Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach odwiedziło ok. 30 tysięcy gości. Ta rekordowa liczba pokazuje, że z roku na rok impreza zyskuje na popularności i jest już jednym z flagowych produktów turystycznych Warmii i Mazur, ustępując pierwszeństwa tylko inscenizacji bitwy grunwaldzkiej. O ile jednak scenariusz „średniowiecznych” zmagań pozostaje od lat niezmienny, o tyle na lądowisku w Gryźlinach z roku na rok przybywa atrakcji, tak na niebie, jak i ziemi.

– Ten rok był szczególny, bo impreza była „rocznicowa”, dlatego między innymi z wójtem Stawigudy podjęliśmy decyzję, że będzie dwudniowa – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Zwiększyło to koszty przedsięwzięcia, ale frekwencja pokazała, że był to krok w dobrą stronę. Dlatego pozostajemy już przy formule zabawy przez dwa dni.



Piknik jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Olsztyńskiego, Gminy Stawiguda oraz spółki Fotowoltaika Gryźliny i realizowany jest siłami obu samorządów.

– Oczywiście, że piknik jest kosztem w budżecie gminy, jak i samorządu powiatowego, że wymaga ogromu pracy przez wiele miesięcy, ale jest także doskonałą formą promocji naszej gminy i powiatu. A gdy podczas wydarzenia słyszymy słowa uznania zarówno ze strony pilotów, jak i pasjonatów lotnictwa, to na twarzach mamy uśmiechy i zapominamy, że jesteśmy w pracy – dodaje Michał Kontraktowicz, wójt Stawigudy. – Ja już nie mogę się doczekać pracy nad kolejną edycją Zwłaszcza że trud włożony w organizację kolejnych pikników przynosi efekty.



Dzięki temu impreza ma także niezwykle dobrą prasę. Jak wynika z analizy medialnej sporządzonej przez firmę PSMM Monitoring & More (Grupa IMM) w tym roku na jej temat pojawiło się aż 282 różnego typu publikacji w mediach tradycyjnych (prasa, radio, tv) oraz 236 w mediach społecznościowych. Dzięki nim informacja o Pikniku dotarła do ponad 11 milionów odbiorców. Warto podkreślić, że 85 procent z publikacji miało wydźwięk „pozytywny”, nie było natomiast żadnych „negatywnych”. Ta „dobra prasa” ma też konkretny wymiar finansowy. Ich zweryfikowany ekwiwalent reklamowy (AVE), czyli wartość publikacji gdyby traktowane były jako płatna reklama, wyniósł prawie 2 mln złotych.

Zarówno liczba uczestników, jak i publikacji pokazują, że Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach jest już jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Warmii i Mazury. Kolejna, już jedenasta, edycja imprezy odbędzie się w weekend 19 i 20 lipca 2025 roku.