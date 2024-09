[WIDEO] Christian Pletzing: — Sztynort ma przyszłość!

— Kiedyś to było piękne miejsce, z pewnością doskonale wpisane w ten agrarny krajobraz Mazur. Ale to także miejsce z przyszłością — pałac będzie wkrótce wyremontowany, będzie piękniał. I będą go regularnie odwiedzać ludzie z Niemiec, Polski, ale też z Litwy, może nawet Białorusi… Tu będzie centrum spotkań, które — tak jak 80 lat temu — znów będzie tętniło życiem — uważa Christian Pletzing, dr hauk humanistycznych, dyrektor Akademie Sankelmark, Europäische Akademie Schleswig-Holstein oraz Academia Baltica, kierownik Europe Direct Centers Südschleswig.