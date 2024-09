Zatorze zyska nowe połączenie z resztą miasta. Znamy wykonawcę tunelu pod torami

Na zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części miasta samorząd dostał 90 mln złotych zewnętrznego dofinansowania. Okazuje się, że to wystarczająca kwota, by zrealizować wszystkie elementy zamierzonej inwestycji.

Do postępowania przystąpiło pięć firm. Najdroższą propozycję, za 107,6 mln zł, przygotował Strabag, natomiast najtańszą - spółka Intop Warszawa, która wartość prac wyceniła na 73,3 mln zł. I właśnie ta druga oferta została właśnie przyjęta przez przez władze Olsztyna.

Realizacja przedsięwzięcia jest jednym z pierwszych kroków do skomunikowania i uzbrojenia terenu zaplanowanego pod Park Przemysłowy. Ale korzyści płynących z tych działań będzie więcej.

— To jednocześnie ułatwienie dla wielu mieszkańców szeroko rozumianego Zatorza — mówi prezydent Robert Szewczyk. — Po wybudowaniu tej infrastruktury będzie ona bowiem dodatkowym połączeniem tych północnych osiedli miasta z pozostałą jego częścią. Ta inwestycja przysłuży się zarówno biznesowi, jak i mieszkańcom Olsztyna.

Na zadanie składa się powstanie 32-metrowej długości 14-metrowej szerokości tunelu. Dodatkowo powstanie niemal 1,4-kilometrowej długości ulica wraz z drogą dla pieszych i rowerów, która połączy ul. Zientary-Malewskiej z węzłem Wschód na południowej obwodnicy Olsztyna. Istotnym elementem będzie także zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od ulicy Jeżynowej do przyszłego ronda, które powstanie między ul. Jesienną a Tracką. To łącznie niemal dwa kilometry trasy.

Realizacja zadania ma potrwać 33 miesiące od momentu podpisania umowy.