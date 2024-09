Olsztynianie czekali na to wiele lat. Tunel na Zatorze otwarty [ZDJĘCIA]

Olsztynianie ze zniecierpliwieniem czekali na oddanie do użytku nowej części przejścia pod torami, które wydłużyliśmy przy okazji modernizacji całej stacji Olsztyn Główny. Dłuższy o ok. 100 metrów obiekt z wejściem na ul. Marii Zientary-Malewskiej od 25 września znacząco skróci czas dojścia do peronów z północnych osiedli oraz zapewni pieszym szybką i bezpieczną drogę na drugą stronę miasta, również do autobusów i tramwajów.

— Pozyskaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia, dzięki którym przejście podziemne może już w całości służyć podróżnym i mieszkańcom. To kolejny element kończącej się inwestycji PLK SA w Olsztynie — mówi Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Nowe przejście podziemne ma 140 metrów długości. Obiekt jest szerszy oraz wyższy. Ściany zostały pokryte granitowymi płytami, dzięki czemu w żaden sposób obiekt nie przypomina olsztynianom znanego wcześniej starego przejścia. Zamontowaliśmy schody ruchome prowadzące na perony. Ułatwieniem są także windy. Jedno z urządzeń zapewni osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp także od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej.

— Przy wejściach na perony zamontowaliśmy wyświetlacze, dzięki którym podróżni od razu zyskają informacje o najbliższym odjeździe pociągu. W obiekcie znajdzie się także monitoring, co dodatkowo pozwoli zadbać o wyższy poziom bezpieczeństwa. W ramach inwestycji powstało ponadto nowe odwodnienie, które zapobiegnie gromadzeniu się wody w przejściu — tłumaczy Janduła.

Wraz z oddaniem kolejnej części przejścia podziemnego – tuż pod budynkiem dworca – powstanie szybkie połączenie do znajdującego się nieopodal węzła przesiadkowego z przystankami komunikacji miejskiej linii tramwajowych i autobusowych. Do czasu zakończenia inwestycji dworcowej obsługa podróżnych od strony pl. Konstytucji Trzeciego Maja i tymczasowego dworca odbywa się drogą wytyczoną przez peron nr 1.

Przebudowa całej stacji Olsztyn Główny to nie tylko dłuższe przejście podziemne.

— Zmodernizowaliśmy cztery perony, które wyposażyliśmy w nowe ławki, gabloty informacyjne, wyświetlacze i nagłośnienie. Zabytkowa stalowa wiata została zrewitalizowana i zyskała odnowione deskowanie. Wymieniliśmy łącznie 28 km torów i 116 rozjazdów wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Modernizację przeszła nie tylko część pasażerska, ale również towarowa część stacji. W ramach inwestycji w Olsztynie powstała nowa nastawnia z nowoczesnymi komputerowymi urządzeniami. Dyżurni ruchu nadzorują z niej przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych na stacji oraz pobliskich szlakach — mówi rzecznik PKP.

Kiedy będzie dworzec?

Wkrótce też gotowy będzie nowy dworzec kolejowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to III kwartał tego roku, ale — jak powiedział Michał Stliger, rzecznik prasowy PKP S.A. — otwarcie dworca dla pasażerów planowane jest po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych, czyli w IV kwartale tego roku.

Przypomnijmy, że dworzec ma trzy kondygnacje: jedną podziemną i dwie nadziemne. Będzie połączony z peronem 1. W podziemiu będą kasy, toalety, a na parterze hol z poczekalnią. Piętro zostało przeznaczone na biura. W budynku dworca zapewnione zostały lokale dla kolejowych spółek i organizacji, takich jak Straż Ochrony Kolei, WARS, PKP Polskie Linie Kolejowe, TK Telekom, PKP Intercity i POLREGIO. Na przełomie sierpnia i września kolejarze planują rozstrzygnąć przetarg na najem przez podmioty komercyjne dwóch lokali gastronomiczno-handlowych oraz czterech pomieszczeń handlowo-usługowych, a także miejsc na skrytki bagażowe oraz automaty z napojami i przekąskami.

Teren przed dworcem też zostanie zagospodarowany. Będzie parking i wiata rowerowa. Będzie też przestrzeń zielona, ławki, iluminacja.