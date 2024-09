Wody odpłynęły, ale to jeszcze nie koniec utrudnień i problemów

Wrocław nie jest już bezpośrednio zagrożony przez powódź, jednak wciąż niektóre ulice i mosty są zamknięte. To powoduje paraliż komunikacyjny w mieście.

- Wrocław już nie jest zagrożony wysoką falą. Symbolicznie można powiedzieć, że powódź, tym razem, Wrocławia nie dopadła - powiedział tuż po 8-ej rano na posiedzeniu sztabu kryzysowego w stolicy Dolnego Śląska, premier Donald Tusk. - Wrocław już poza stanem poziomu alarmowego - dodał przedstawiciel IMGW.

I chociaż powódź miastu nie zagraża, to mieszkańcy mierzą się z problemami komunikacyjnymi. Wszystko dlatego, że niektóre ulice i mosty Wrocławia są zamknięte dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy skarżą się na spore utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w północno-zachodnim rejonie miasta.

Informacje na ten temat wydał Urząd Miasta, publikując wykaz miejsc na które nie można wjechać. Są to:

- Mosty Średzkie - najpierw należy sprawdzić strefę oparcia dźwigara łukowego, która znajduje się pod wodą,

- Mosty: Ratyński, Brodzki, Jarnołtowski - są zamknięte; przez zbyt wysoką wodę drogowcy nie mogą stwierdzić, czy podpory nie są uszkodzone,

- Ul. Jeleniogórska - trwa tam odpompowywanie wody, zostanie otwarta najpewniej od środy,

- Ul. Ślęzoujście - droga prawdopodobnie zostanie otwarta we wtorek,

- Ul. Główną i Marszowicką - do ruchu zostaną otwarte po uprzątnięciu worków ze skrajni.

Po opublikowaniu przez wrocławski magistrat informacji o utrudnieniach na drogach, w sieci rozpoczęła się burzliwa dyskusja. Dołączył do niej również wrocławski radny Robert Suligowski.

- Osoby, które kupiły domy na polanie w lesie nad rzeką, gdzie prowadzi wąska wiejska droga i dwa zabytkowe mosty, nie mogą się dziwić, że w sytuacji kryzysowej mosty są zamknięte i jest korek - napisał radny Suligowski. - Jest alternatywa: kwadrans rowerem do pętli Leśnica rowerem zamiast 50 minut do Średzkiej. Pretensje w tej sprawie do prezydenta Wrocławia są nie na miejscu. Najpierw bezpieczeństwo przepraw - dodał.