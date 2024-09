Powódź w Polsce. Gdzie jest fala kulminacyjna?

Fala kulminacyjna przepływa w okolicach Cigacic (woj. lubuskie). Zalane zostały dwie ulice w Osiecznicy. To efekt "cofki" do rzeki Biała. Sytuacja jest pod kontrolą – powiedział PAP we wtorek mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Fala kulminacyjna w rejonie Cigacic ma 643 cm wysokości. Stan alarmowy to 400 cm. "Rzeka jest pod stałą obserwacją służb" – podał mł. bryg. Kaniak.

Stan Odry w Cigacicach utrzymuje się na poziomie 645 cm. Przez miejscowość przechodzi fala kulminacyjna, która zmierza do Krosna Odrzańskiego.

Podnosi się woda na rzece w rejonie Osiecznicy. "Zamknięty został odcinek drogi powiatowej 1157F, która prowadzi do Szczawna" – podała krośnieńska policja.

Zamknięte dla ruchu zostały ulice Nadrzeczna oraz Jana Pawła II od mostku do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej w Osiecznicy. "Apelujemy o rozsądek i nie zbliżanie się do miejsc dotkniętych powodzią, wałów przeciwpowodziowych oraz do urządzeń hydrotechnicznych" – powiedziała kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.

Urząd w Krośnie Odrzańskim zaapelował, by kierowcy omijali ulice: Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego. "Chodzi o umożliwienie płynnego przejazdu służbom mundurowym i ratunkowym w razie potrzeby ewakuacji" – poinformował magistrat.

Została zamknięta droga gminna pod mostem w Świecku. "Na drodze odbywał się głównie ruch lokalnej społeczności. Podjęto decyzję o zamknięciu jej z uwagi na zalanie i brak możliwości przejazdu" – podał podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Po Nowej Soli następnymi większymi miastami na drodze fali powodziowej na środkowym odcinku Odry w woj. lubuskim są Krosno Odrzańskie, Słubice i Kostrzyn Nad Odrą.

Z danych na stronie hydro.imgw.pl wynika, że we wtorkowe przedpołudnie w woj. lubuskim stany alarmowe były przekroczone na siedmiu wodowskazach – sześciu na Odrze i jednym na Bobrze.

We wtorek, około godz. 9 stan alarmowy na Odrze w Nowej Soli był przekroczony o 191 cm, w Nietkowie o 243 cm, w Cigacicach o 245 cm, w Połęcku o 183 cm, Białej Górze o 36 cm i w Słubicach o 32 cm. Na Bobrze poziom alarmowy był przekroczony o 145 cm w Starym Raduszcu koło Krosna Odrzańskiego, gdzie ta rzeka wpada do Odry.

Zgodnie z prognozami IMGW fala powodziowa na środkowym odcinku Odry jest długa, a przez co może przemieszczać się przez kilka dni. To sprawia, że wały są dłuższy czas mocno obciążone naporem wody. Dlatego też służby apelują, aby bezwzględnie stosować się do obowiązującego zakazu wchodzenia na wały i obiekty hydrotechniczne.