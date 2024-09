Czy Polacy chcą pracować na emeryturze? Praca jako potrzeba, wybór i konieczność

Praca na emeryturze to temat, który budzi skrajne emocje. Dla jednych oznacza konieczność, której staraliby się uniknąć, pragnąc wreszcie odpocząć po latach zawodowego wysiłku. Dla innych natomiast to nie tylko forma utrzymania, ale też sposób na zachowanie aktywności, poczucia wartości i celowości życia. W dobie wydłużającego się życia i wzrastającej liczby seniorów, pytanie o przyszłość pracy na emeryturze staje się coraz bardziej palące. Kim są silversi i czego oczekują od rynku pracy?

Silversi: aktywni, zaangażowani i gotowi do pracy

"Silversi" to określenie używane do opisu osób starszych, zazwyczaj po 50. roku życia, które nadal są aktywne zawodowo lub chciałyby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z badania przeprowadzonego przez OLX wynika, że aż 66 proc. Polaków planuje kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z tej grupy 50 proc. wolałoby pracować w niepełnym wymiarze godzin, a 16 proc. rozważa nawet odroczenie przejścia na emeryturę. Jednak to nie tylko konieczność finansowa motywuje do pozostania aktywnym.

Co ciekawe, motywacje "silversów" są zróżnicowane. Dla ponad połowy (51 proc.) kluczowym powodem kontynuacji pracy jest chęć dorobienia do emerytury. Jednakże aż 43 proc. respondentów podkreśla, że praca pozwala im być wśród ludzi, a 33 proc. po prostu czerpie satysfakcję z wykonywanego zawodu. Nuda, której chcą uniknąć (32 proc.), i dobre zdrowie (29 proc.) to kolejne ważne czynniki.

Praca jako sposób na aktywne życie

Wśród osób, które już osiągnęły wiek emerytalny, a nadal pracują (28 proc. badanych), głównym motywatorem również są finanse (49 proc.). Jednak nie mniej ważne są korzyści niematerialne. Dla 44 proc. z nich praca to źródło energii, chęci do życia i pretekst do wyjścia z domu. Takie podejście do pracy pokazuje, jak istotną rolę w starzejącym się społeczeństwie może odgrywać aktywność zawodowa. Dla wielu seniorów, odłożenie pracy na bok oznaczałoby stopniowe wycofanie się z życia społecznego i mentalną stagnację.

Elastyczność kluczem do zatrudnienia seniorów

Jednym z najważniejszych aspektów, jakie "silversi" wskazują jako warunek kontynuacji pracy, jest elastyczność. Z badania wynika, że 50 proc. badanych wolałoby pracować w niepełnym wymiarze godzin, 29 proc. preferuje pełen etat, a 20 proc. jest otwartych na formy zatrudnienia w oparciu o umowy cywilno-prawne. W tym kontekście pracodawcy stoją przed wyzwaniem dostosowania oferty do tych zmieniających się potrzeb.

Współczesny rynek pracy zaczyna rozumieć, że elastyczność nie tylko przyciąga młodsze pokolenia, ale staje się również kluczowym argumentem dla starszych pracowników. Pracodawcy, którzy decydują się na bardziej elastyczne formy zatrudnienia, mogą liczyć na zyskanie lojalnych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników. Świadczy o tym choćby wzrost liczby ofert pracy skierowanych do seniorów, które OLX wprowadził w 2023 roku – liczba ogłoszeń z opcją "Zapraszamy seniorów" przekroczyła w sierpniu 4 tysiące.

Praca na emeryturze: konieczność czy wybór?

Oczywiście nie można ignorować aspektu finansowego. W czasach rosnącej niepewności dotyczącej stabilności systemów emerytalnych, dla wielu seniorów dodatkowy dochód jest koniecznością. Zmniejszająca się liczba pracujących w stosunku do emerytów oznacza presję na systemy społeczne, a dla samych seniorów – obawę o niskie świadczenia.

Nie oznacza to jednak, że praca na emeryturze zawsze jest przykrym obowiązkiem. Dla wielu jest to wybór, który pozwala zachować poczucie wartości i celowości. Pozostając aktywnymi, seniorzy nie tylko wzmacniają swoją pozycję finansową, ale także mentalną. Jak podkreślają badani, praca nie tylko zwiększa dochód, ale także daje energię i podtrzymuje kontakty społeczne.



Przyszłość pracy na emeryturze w Polsce

Zmieniające się trendy demograficzne sugerują, że starsi pracownicy będą odgrywali coraz większą rolę na rynku pracy. Wkrótce jedna trzecia Polaków będzie w wieku poprodukcyjnym, co sprawia, że zatrudnianie silversów stanie się nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością dla utrzymania zdrowego rynku pracy. Kluczowym wyzwaniem dla pracodawców będzie stworzenie środowiska pracy, które będzie elastyczne, przyjazne i doceni doświadczenie starszych pracowników.

Dla Polaków praca na emeryturze to już nie tylko opcja, ale coraz częściej realna alternatywa wobec biernego odpoczynku. Praca pozwala nie tylko zaspokoić potrzeby finansowe, ale przede wszystkim daje poczucie sensu, przynależności i bycia potrzebnym. Na rynku pracy, który coraz bardziej otwiera się na starszych pracowników, elastyczność i zrozumienie ich potrzeb stają się kluczowymi elementami sukcesu.



źródło: money.pl



bm