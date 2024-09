Rosyjski "Szatan II" nawet nie wzniósł się w powietrze

Analitycy OSINT (Open Source Intelligence), bazując na ogólnodostępnych źródłach i materiałach, dostarczyli kluczowych informacji w tej sprawie. Jeden z nich, o pseudonimie "MeNMyRC1", opublikował na platformie X zdjęcie satelitarne przedstawiające teren kosmodromu w Plesiecku, który znajduje się w obwodzie archangielskim w północnej Rosji. Fotografia pochodzi z piątku, 21 września, i uwidacznia krater, który zdaniem analityka może być wynikiem eksplozji. Widocznych jest również kilka wozów strażackich, co sugeruje, że na miejscu doszło do poważnego incydentu.

Zgodnie z analizą "MeNMyRC1", pocisk balistyczny mógł eksplodować jeszcze wewnątrz silosu, zanim został wystrzelony. Analityk spekuluje, że do wybuchu mogło dojść podczas procesu tankowania paliwa, co mogłoby tłumaczyć rozmiary uszkodzeń widocznych na zdjęciach satelitarnych. Jeśli te przypuszczenia są prawdziwe, byłby to już czwarty nieudany test rakiety Sarmat, odkąd Rosja rozpoczęła program rozwoju tego zaawansowanego systemu broni. Do tej pory jedyny udany test tego pocisku miał miejsce 20 kwietnia 2022 roku.

Nie tylko analitycy OSINT, ale również rosyjskie źródła medialne donoszą o problemach związanych z tą próbą. Kanał na Telegramie "Informator Wojskowy" potwierdził informacje o nieudanym teście, wskazując jednocześnie, że miejsce wybuchu zostało zarejestrowane przez satelitarne systemy monitoringu pożarowego NASA, FIRMS, które wykryły duży pożar w rejonie kosmodromu. Warto zauważyć, że zgodnie z doniesieniami, pocisk Sarmat, który uległ awarii, nie był uzbrojony w głowicę nuklearną, co znacząco ograniczyło potencjalne skutki wybuchu.

Rosyjskie władze oficjalnie nie potwierdziły tych doniesień. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy oświadczył, że nie posiada żadnych informacji na temat testu, a cała sprawa leży w gestii Ministerstwa Obrony. To właśnie rosyjski resort obrony będzie musiał wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w Plesiecku i dlaczego próba wystrzelenia tak kluczowego dla rosyjskiej strategii obronnej pocisku zakończyła się niepowodzeniem.

RS-28 Sarmat, znany jako "Szatan II", jest jednym z najbardziej zaawansowanych pocisków balistycznych na świecie. Ten potężny system broni waży ponad 200 ton i mierzy około 35 metrów długości. Jest wyposażony w system MIRV, co oznacza, że może przenosić kilka niezależnie naprowadzanych głowic nuklearnych, które mogą uderzać w różne cele jednocześnie. Dzięki swojemu zasięgowi, wynoszącemu od 10 do 18 tysięcy kilometrów, Sarmat ma zdolność do rażenia celów na całym świecie, czyniąc go kluczowym elementem rosyjskiej strategii odstraszania nuklearnego.

Kreml pierwotnie planował wprowadzenie RS-28 Sarmat do pełnej operacyjności już w 2022 roku, co miało wzmocnić pozycję Rosji w wyścigu zbrojeń. Jednak kolejne problemy techniczne, w tym ostatnia nieudana próba, opóźniają ten proces. Pocisk ten jest jednym z kluczowych elementów strategii Moskwy, mającej na celu modernizację rosyjskich sił zbrojnych i utrzymanie równowagi sił z Zachodem.

Nieudany test RS-28 Sarmat rzuca jednak cień na ambicje Rosji w kontekście broni strategicznej. Choć Kreml nadal podkreśla znaczenie tego systemu dla bezpieczeństwa narodowego, kolejne niepowodzenia w programie Sarmat mogą osłabić wizerunek Rosji jako globalnej potęgi militarnej. W kontekście rosnących napięć międzynarodowych, związanych między innymi z sytuacją na Ukrainie, wszelkie problemy techniczne w kluczowych programach zbrojeniowych mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla wewnętrznej polityki Rosji, jak i jej pozycji na arenie międzynarodowej.

