Znamy Osobowości Roku 2023 [ZDJĘCIA]

Jak co roku celem akcji jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych — tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. I jak co roku — Czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” docenili osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.

Głosowanie wyłoniło zdobywców zaszczytnych tytułów osobowości z naszych powiatów i województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu plebiscytowych kategoriach: kultura, nauka, biznes, działalność społeczna i charytatywna oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna. Warto jednak przypomnieć, że na województwie akcja się nie zakończyła. Miała ona swój ogólnopolski finał i zdobywcy Tytułów Osobowości Polski w pięciu kategoriach plebiscytowych 19 października odbiorą statuetki na zamku Królewskim w Warszawie.

W kategorii KULTURA można było nominować artystów z każdej dyscypliny sztuki: aktorów, malarzy, muzyków, pisarzy, twórców, w tym sztuki multimedialnej, filmu i fotografii oraz z dziedzin takich jak architektura i sztuka użytkowa.

III miejsce w skali województwa zajął Pierre Kajko, muzyk, właściciel Studia Tamburo, Kaborno — nominację otrzymał za wymyślenie i organizację Kaborno Jazz Piknik i pracę nad zamienieniem tej imprezy w wydarzenie cykliczne. II miejsce zajęła Kornelia Falk, właścicielka Szkoły Muzyki i Tańca Art Music z Działdowa, nominowana za promowanie regionu przez muzykę, niezwykłą pasję, zaangażowanie w rozwijanie talentów młodych ludzi oraz za wkład w kształtowanie sztuki i kultury lokalnej społeczności. Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymała Agnieszka Żelazko, dziennikarka, pisarka, fotografka. Nominację otrzymała za niestrudzone szerzenie wiedzy na temat piękna Mazur.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA doceniliśmy wolontariuszy, inicjatorów akcji charytatywnych, ale też osoby pomagające chorym czy ubogim — osoby, które w minionym roku prowadziły skuteczne akcje społeczne. W tej kategorii w skali województwa III miejsce zajęła Marianna Zając, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szczytna nominowana za aktywizację społeczną osób starszych poprzez organizowanie spotkań towarzyskich i kulturalnych. II miejsce zajęła Liliana Heidbrink, działaczka społeczna z miejscowości Wiartel Mały, nominowana za samodzielne prowadzenie przytuliska dla porzuconych, rannych i chorych psów i kotów. Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymał Gilbert Heith, prezydent klubu Rotary Club w Olsztynie — za działania na rzecz pomocy potrzebującym oraz promowanie ekologii poprzez inicjatywy związane z tworzeniem lasów, a także za angażowanie się w działania humanitarne i wspieranie wysokich standardów etycznych we wszystkich sferach życia zawodowego.

W kategorii BIZNES doceniliśmy doświadczonych przedsiębiorców, ale i tych, którzy są na początku ścieżki biznesowego sukcesu. W skali województwa III miejsce zajęła Jolanta Matwiejczyk, właścicielka salonu kosmetycznego Day Spa z Giżycka, nominowana za indywidualne podejście do klientów i szeroką gamę zabiegów kosmetycznych. II miejsce zajął Przemysław Makowiak, prezes firmy POL-MAK z Iławy, który otrzymał nominację za wyjątkowy wkład w rozwój branży produkcji bibuły oraz za niezwykłe zaangażowanie w dostarczanie produktów najwyższej jakości na rynki krajowe i międzynarodowe. Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymała Joanna Małgorzata Oziębała, współwłaścicielka Warmii Resort z miejscowości Woryty, nominowana za łączenie tradycji z nowoczesnością oraz budowanie gospodarczej siły regionu.

Kolejna kategoria — POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA — wyłoniła nie tylko samorządowców, ale także inne osoby, które przez swoje działania przyczyniają się do rozwoju i lepszego życia lokalnej społeczności. W tej kategorii w skali województwa III miejsce zajęła Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego, wieloletnia radna powiatowa z Morąga, nominowana za modernizowanie służby zdrowia i morąskiego szpitala. II miejsce zajął Daniel Zdanowski, radny powiatu nowomiejskiego z Łąkorza. Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymał Michał Dzimira, przewodniczący rady miejskiej w Lidzbarku Welskim, za zaangażowanie w promowanie lokalnego rozwoju społeczności oraz działania na rzecz dobra mieszkańców, w tym wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w mieście.

W kategorii NAUKA można było nominować znanych i cenionych naukowców, którzy od lat rozsławiają nasz region w świecie wiedzy i nauki, doceniając ich nie tylko tegoroczne prace i sukcesy, lecz także całokształt wieloletniej działalności. Doceniamy też młodych ludzi, którzy są jeszcze na początku swojej kariery, ale już teraz mogą pochwalić się innowacyjnością, pionierskimi wynalazkami i badaniami, pozwalającymi nam lepiej poznać nasz świat.

III miejsce w finale wojewódzkim zajęła dr Natalia Płatosz, naukowiec Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, nominowana za działalność naukową wyróżnioną stypendium Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla 100 najwybitniejszych młodych naukowców polskich. II miejsce zajęła dr nauk med. Beata Moczulska, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nominowana za starania i wkład w powstanie drugiej w Olsztynie poradni nadciśnienia tętniczego, co znacząco wpłynęło na zwiększenie dostępności specjalistów z zakresu diagnozowania i leczenia pacjentów zarówno w oddziale klinicznym, jak i w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej USK. Tytuł Osobowości Roku 2023 otrzymała dr inż. Jadwiga Glica, wykładowca UWM, nominowana za cenne badania żywności regionalnej Warmii i Mazur, przy skupieniu się na 12 potrawach, a także za analizowanie ich składu surowcowego, wartości odżywczej, zawartości antyoksydantów i cech organoleptycznych.

Oprac. mmb