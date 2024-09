Film "Pianoforte" w reż. Jakuba Piątka nominowany do International Emmy Awards

"Międzynarodowa Akademia Sztuki i Nauki Telewizyjnej (największa organizacja zrzeszająca instytucje ze wszystkich sektorów przemysłu telewizyjnego) ogłosiła nominacje do International Emmy Awards. Wśród nominowanych filmów znalazł się pełnometrażowy film dokumentalny +Pianoforte+ w reżyserii Jakuba Piątka i produkcji Macieja Kubickiego (Telemark), którego bohaterami są wybrani uczestnicy Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2021 roku" - napisano w komunikacie NIFC.

Film będzie walczył o nagrodę w kategorii Arts Programming. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas 52. Międzynarodowej Gali Rozdania Nagród Emmy w Nowym Jorku, 25 listopada.

"Pianoforte" jest pierwszym polskim filmem dokumentalnym w historii nominowanym do tej prestiżowej nagrody. Do tej pory tylko dwa inne polskie filmy zostały wyróżnione przez Akademię.

Dokument opowiada o zmaganiach kilku pianistów w trakcie Konkursu Chopinowskiego. Po raz pierwszy ekipa filmowa miała nieograniczony dostęp do tego, co dzieje się za kulisami Konkursu Chopinowskiego. Muzyka jest jednak tylko jednym z tematów filmu Piątka. Reżyser postanowił skoncentrować się na młodych uczestnikach i uczestniczkach rywalizacji, której stawką jest sława. "Wszyscy mają niepokorne osobowości, marzenia i pasje, ale życie poświęcili graniu. Jedna fałszywa nuta może przekreślić to, na co pracowali przez tyle lat. Jak odnajdują się w tej sytuacji?" - zaznaczono w materiałach prasowych.

"Położyłem nacisk na backstage i sferę prywatną, niedostępną dla widowni Filharmonii. Podobnie jak w klasycznym krótkim dokumencie Kazimierza Karabasza +Muzykanci+ z 1960 roku, gdzie najważniejsza jest próba orkiestry złożonej z tramwajarzy a nie sam koncert. To na próbie jesteśmy ludźmi, na scenie stajemy się magicznymi, mitycznymi zwierzętami" - powiedział Piątek. Podczas pracy skupił się na bohaterach i bohaterkach, odwiedzając ich nie tylko w salach prób i towarzysząc im na scenie, ale także w domowym zaciszu oraz w trudnych momentach przeżywania porażki.

"Pianoforte" wyprodukował Maciej Kubicki z Telemark, który odpowiadał także za świetnie przyjęte i nagradzane na międzynarodowych festiwalach dokumenty kreacyjne "Over the Limit" (2017) oraz "Wiatr. Thriller dokumentalny" (2019). Polskimi koproducentami są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Artur Szklener, Joanna Chorzępa), Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (Anna Spisz) oraz MX35 (Mateusz Wajda, Paweł Ziemilski). Film powstał w koprodukcji także z nadawcami HBO Max (Hanka Kastelicova) i BBC Storyville (Lucie Kon). Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Pianoforte" miał swoją premierę podczas festiwalu filmowego Sundance oraz otrzymał Nagrodę Publiczności na polskim festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwał od 2 do 23 października 2021 roku, wzięło w nim udział 87 pianistów. Zwycięzcą konkursu został Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady. Drugie miejsce zajęli ex aequo Alexander Gadjiev reprezentujący Włochy i Słowenię oraz Kyohei Sorita z Japonii. Laureatem trzeciego miejsca jest Martin Garcia Garcia z Hiszpanii, czwartą nagrodę otrzymali ex aequo Japonka Aimi Kobayashi oraz Polak Jakub Kuszlik. Na piątym miejscu uplasowała się Leonora Armellini z Włoch, a szóste miejsce zajął JJ Jun Li Bui reprezentujący Kanadę. Za najlepsze wykonanie sonaty doceniono Alexandra Gadjieva. Nagrodę ufundował Krystian Zimerman. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Jakub Kuszlik, zaś laureatem nagrody ufundowanej przez Filharmonię Narodową za najlepsze wykonanie koncertu został Martin Garcia Garcia.

