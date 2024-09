Szynaka Meble przekaże meble dla powodzian

Inicjatywa ta ma na celu dostarczenie niezbędnego wyposażenia poszkodowanym pracownikom firmy Schattdecor i ich rodzinom, co pomoże im w odbudowie życia po tych tragicznych wydarzeniach. Meble zostaną starannie dobrane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, aby jak najlepiej odpowiedzieć potrzebom każdej rodziny.

Dodatkowo w każdym zakładzie Grupy Meblowej Szynaka została zorganizowana zbiórka pieniędzy wśród pracowników, którzy z entuzjazmem i zaangażowaniem wspierają tę inicjatywę. Z zebranych środków po ustaleniu z firmą Schattdecor zostaną zakupione i przekazane najpotrzebniejsze produkty dla ich pracowników.

Pracownicy naszych firm, wspólnie z Wojskami Obrony Terytorialnej, od początku katastrofy aktywnie uczestniczą w działaniach na terenach dotkniętych powodzią, oferując pomoc i wsparcie poszkodowanym. Jesteśmy z nich dumni i doceniamy ich zaangażowanie w trudnych chwilach, które pokazuje siłę naszej pracowniczej wspólnoty.

— W trudnych momentach nie możemy pozostawać obojętni. Wierzymy, że nasze wsparcie pomoże w odbudowie życia po tych tragicznym wydarzeniach i przyniesie ulgę naszym kolegom z Schattdecor. To czas, aby zjednoczyć siły i okazać sobie nawzajem solidarność i pomoc, bo razem możemy przezwyciężyć wszelkie trudności. Współpraca między naszymi firmami to nie tylko relacje biznesowe, ale także silne partnerstwo oparte na wzajemnym wsparciu. Jesteśmy przekonani, że w takich kryzysowych sytuacjach wspólne działania mają ogromne znaczenie. Wspierając się nawzajem, budujemy solidne fundamenty przyjaźni i wsparcia na dobre i na złe. Każdy gest, każdy krok w stronę pomocy tworzy sieć, która może znacznie przyspieszyć proces odbudowy i przynieść nadzieję na lepsze jutro. Razem jesteśmy silniejsi, a nasza solidarność jest kluczem do pokonywania wszelkich wyzwań — powiedział Prezes Szynaka Meble, Jan Szynaka.

Szynaka Meble

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl