Premier Tusk stanowczo wobec decyzji Niemiec: „Nie akceptujemy kontroli granicznych”

Premier Donald Tusk wyraził zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Niemiec o wprowadzeniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej, zwracając uwagę na potencjalne utrudnienia, jakie mogą one spowodować w działaniach przeciwpowodziowych. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, premier zaapelował do Berlina o uwzględnienie tych kwestii i szybkie dostosowanie swoich działań, aby nie wpływały one negatywnie na koordynację polskich służb.

Tusk wskazał, że już wcześniej pojawiały się ostrzeżenia o możliwych komplikacjach wynikających z korków na granicach, co mogłoby znacząco opóźnić działania ratownicze. – "Na spotkaniu w Nowej Soli przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyraził obawy o potencjalne zakłócenia w sprawnej organizacji akcji przeciwpowodziowej z powodu zatorów na przejściach granicznych" – mówił premier.



Szybka reakcja Niemiec

Mimo obaw, premier wyraził zadowolenie z reakcji strony niemieckiej. – „Cieszę się, że Niemcy szybko odpowiedzieli na nasze sygnały i zaczęli działać, aby minimalizować utrudnienia” – podkreślił Tusk. Dodał również, że poprosił ministra do spraw Unii Europejskiej oraz szefa MSWiA o bezpośredni kontakt z niemieckimi władzami, aby przypomnieć im, że decyzje o kontrolach granicznych nie mogą wpływać na bezpieczeństwo ludności i sprawność akcji ratunkowych.

Premier zapowiedział, że Polska będzie monitorować sytuację i w razie konieczności ponownie interweniować, aby zapewnić płynność ruchu granicznego w tak krytycznym momencie. Wojewoda lubuski został poproszony o regularne raportowanie, czy ruch na przejściach granicznych przebiega sprawnie.



Współpraca służb i zapewnienia o braku zatorów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że zarówno polskie, jak i niemieckie służby intensywnie współpracują, aby zapobiec zatorom na granicy w czasie zagrożenia powodziowego. Ustalono, że wszelkie działania kontrolne będą koordynowane tak, aby nie blokować przepływu niezbędnej pomocy i sprzętu. Siemoniak zapewnił, że rozmowy na ten temat były prowadzone na wysokim szczeblu ministerialnym i przyniosły konkretne ustalenia.

Decyzje Niemiec o kontrolach na granicach z sąsiadami

Decyzja o wprowadzeniu kontroli granicznych została podjęta przez Niemcy w połowie października 2023 roku i dotyczyła granic z Polską, Czechami oraz Szwajcarią. Kontrole te zostały później przedłużone do 15 grudnia. Tusk, odnosząc się do tej sytuacji, ocenił, że działania te są de facto częściowym zawieszeniem zasad strefy Schengen i zapowiedział, że Polska będzie dążyła do zwołania konsultacji na forum europejskim, aby omówić wpływ tej decyzji na inne kraje graniczące z Niemcami.

Premier zaapelował także do lokalnych samorządów, aby dokładnie wskazywały, na co powinna być przeznaczona finansowa pomoc, zwracając uwagę na konieczność ścisłej współpracy w walce z żywiołem oraz minimalizowania skutków ewentualnych opóźnień spowodowanych sytuacją na granicy.

Decyzje dotyczące kontroli granicznych z Austrią obowiązują od 2015 roku, a od września 2023 roku rozszerzono je na wszystkie państwa graniczące z Niemcami, w tym Belgię, Danię, Francję, Holandię oraz Luksemburg.

Zapowiedź interwencji Polski oraz dążenie do dialogu z Niemcami i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej wskazują na priorytet, jakim dla rządu pozostaje szybkie i sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową oraz ochrona interesów obywateli.



źródło: interia.pl



bm