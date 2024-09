Sztynort i jego tajemnice…

— Wiele prac już w sztynorckim pałacu wykonaliśmy — osuszaliśmy piwnice, wzmacnialiśmy fundamenty. A już niedługo, dzięki pozyskanej właśnie dotacji z samorządu węgorzewskiego zaczniemy remont elewacji. I wtedy wszyscy będą mogli spojrzeć i krzyknąć: “wow!”. A w międzyczasie pałac odkrywa też przed nami niektóre swoje tajemnice. Choćby alegoryczne malowidła z XVII wieku… Czekają teraz na remont przynajmniej części pałacu tak, by można je było wyeksponować. To miejsce wielu możliwości i wielkich planów. Już wkrótce staną się one rzeczywistością!