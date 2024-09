Premier do powodzian: "Nie oszukujmy się, do domów niektórzy wrócą później"

Kryzys powodziowy na Dolnym Śląsku – apel Donalda Tuska

Dolny Śląsk zmaga się z poważną powodzią, a sytuacja wymaga natychmiastowych działań. Premier wziął udział w kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego, gdzie apelował o rozsądek i precyzję w raportowaniu sytuacji, jednocześnie podkreślając, że priorytetem są wiarygodne i prawdziwe dane.

— To nie klasówka — mówił premier, prosząc o realistyczne informacje, nawet jeśli nie są one jeszcze kompletne. Przestrzegał przed nadgorliwością i podkreślił, że dane mają być rzetelne, by móc podejmować odpowiednie działania na czas.

Zapobiegawcze działania i wsparcie

Premier zapowiedział kontynuację akcji zapobiegawczej i ratunkowej, jednocześnie podkreślając, że wsparcie na etapie odbudowy infrastruktury jest już w przygotowaniu. Minister Kierwiński ma koordynować te działania. Tusk zwrócił się do służb o natychmiastowe dostarczenie worków z piaskiem do najbardziej zagrożonych miejsc, takich jak Nowa Sól.

— Nie ma co się oszukiwać — zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, sugerując, że nie wszyscy będą mogli szybko wrócić do swoich domów. Obiecał jednak, że środki na odbudowę będą dostępne w pełni, a poszkodowani mogą liczyć na pomoc mieszkaniową.

Sytuacja hydrologiczna

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego pojawiły się także aktualizacje od służb meteorologicznych i hydrologicznych. Dyrektor IMGW poinformował, że sytuacja we Wrocławiu powinna się poprawić w ciągu dwóch dni, a poziom wody w Malczycach utrzymuje się na stabilnym poziomie 796 cm.

Zbiornik w Raciborzu jest wypełniony w połowie, co daje nadzieję na dalszą kontrolę sytuacji. Jednak spadek poziomu wód będzie powolny i zajmie kilka dni.

Wsparcie finansowe i walka ze skutkami powodzi



Rząd już rozpoczął działania mające na celu wsparcie poszkodowanych. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, poinformował, że do gmin i powiatów dotkniętych powodzią trafiło 37,5 mln zł na zasiłki. Dodatkowo dostarczono 4 tys. szczepionek oraz 6,4 tys. tabletek do dezynfekcji w celu ochrony zdrowia mieszkańców. Straty są jednak ogromne i szacowane na 3,665 mld zł.

Niestety, mimo solidarności i mobilizacji społeczności, powódź przyciągnęła także "amatorów cudzego mienia". Policja odnotowała kolejne przypadki kradzieży sprzętu, a 22-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego został zatrzymany.



Kolejne działania sztabu kryzysowego

Premier zapowiedział kolejne spotkanie sztabu na niedzielę, aby kontynuować monitorowanie sytuacji i podejmować kolejne działania. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą liczyć na wsparcie, ale premier uczula, że odbudowa potrwa dłużej, niż wszyscy by sobie tego życzyli.



źródło: onet.pl

bm