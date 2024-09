Po powodzi czas na działanie w rządzie i parlamencie

Były szef MSWiA Marcin Kierwiński, który został wyznaczony na pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi, zostanie tu na stałe; dla nas przyszły tydzień to czas prac w rządzie i parlamencie - poinformował we Wrocławiu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.