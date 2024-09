Dlaczego międzynarodowa wysyłka z DPD Polska może być kluczowa dla rozwoju Twojego biznesu?

Dziś każda firma, niezależnie od jej wielkości, ma szansę na rozwój nie tylko na rynku krajowym, ale również na skalę międzynarodową. Dla małych przedsiębiorstw to okazja do wyjścia poza lokalny rynek, a dla dużych – możliwość wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Co więcej, z pomocą firm takich jak DPD Polska, proces wysyłki za granicę staje się prostszy niż kiedykolwiek.

Elastyczne opcje dla każdej firmy

Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają ofertę DPD Polska, jest elastyczność. W zależności od wolumenu wysyłanych paczek, przedsiębiorstwo może wybrać jedną z dwóch opcji umowy: standardową lub abonamentową. Umowa abonamentowa to idealne rozwiązanie dla małych firm i startupów, ponieważ pozwala na kontrolę miesięcznych kosztów.

Dzięki tej elastyczności, zarówno małe sklepy internetowe, jak i duże korporacje mogą skorzystać z tej samej, wysokiej jakości obsługi, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.



Kurier DPD dostarczający paczki na wózku w magazynie, z widocznym samochodem dostawczym.

Wysyłka prosto pod adres lub do punktu DPD Pickup

Czy Twoi klienci preferują dostawę bezpośrednią do drzwi, czy może cenią sobie elastyczność odbioru w dogodnym momencie z punktu DPD Pickup? Niezależnie od tego, DPD Polska ma rozwiązanie. Z siecią ponad 110 000 punktów i automatów paczkowych w całej Europie, odbiór przesyłki nigdy nie był łatwiejszy. Dla Twojej firmy oznacza to możliwość wyboru najdogodniejszego sposobu dostawy, a dla klientów – większą satysfakcję z usług.

Gwarancja szybkiej i bezpiecznej dostawy

Czas jest niezwykle cenny, zwłaszcza w biznesie. Dlatego DPD Polska oferuje nie tylko szeroką sieć punktów odbioru, ale także pewność terminowej dostawy paczek na terenie Europy. Niezależnie od tego, czy wysyłasz lekkie paczki do 3 kg, czy większe przesyłki, jak te do 31,5 kg, Twoje towary dotrą na czas. Dzięki narzędziom do śledzenia paczek, możesz na bieżąco monitorować ich drogę, co daje pełną kontrolę nad procesem logistycznym.

DPD dla firm eksportujących do Wielkiej Brytanii

Eksport do Wielkiej Brytanii stał się wyzwaniem dla wielu firm, zwłaszcza po Brexicie. Zmiany formalne, skomplikowane procedury celne – to wszystko wpłynęło na sposób, w jaki firmy realizują swoje wysyłki na Wyspy. DPD Polska odpowiada na te wyzwania, oferując usługę zbiorczych przesyłek do Wielkiej Brytanii. Oferta ta skierowana jest do firm, które potrzebują solidnego partnera w procesie eksportu, a także wsparcia przy spełnianiu brytyjskich wymogów celnych.

„Do dyspozycji naszych klientów są doradcy posiadający doświadczenie w eksporcie na rynek brytyjski, tak aby wypracować uszyte na miarę i efektywne rozwiązanie dla konkretnej potrzeby” podkreśla Marcin Jeżółkowski, dyrektor ds. Kluczowych Klientów i Sprzedaży Międzynarodowej w DPD Polska. Dzięki tej ofercie Twoja firma może bez obaw realizować dostawy na terenie Wielkiej Brytanii, korzystając z przewidywalnych czasów dostawy i wysokiego standardu obsługi.

Nowoczesne narzędzia i wsparcie na każdym etapie

Aby ułatwić wysyłkę międzynarodową, DPD Polska oferuje szereg narzędzi, które wspierają firmy na każdym etapie procesu logistycznego. Od interaktywnych kalkulatorów, przez dostęp do warunków celnych dla poszczególnych krajów, aż po precyzyjne obliczanie wagi wolumetrycznej. To wszystko sprawia, że wysyłka za granicę jest szybka i bezproblemowa, nawet dla firm bez dużego doświadczenia w międzynarodowej logistyce.

Dzięki wsparciu zespołu ekspertów DPD, Twoja firma może skupić się na tym, co naprawdę ważne – na rozwijaniu swojej działalności i zadowalaniu klientów.