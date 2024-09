Kierwiński rzucony na głęboką wodę

W piątek o godz. 12 premier - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - przedstawił kandydata na pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Nowej Soli Tusk podkreślił, że Kierwiński ma wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. "Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna trzech miesięcy" - zauważył premier. Jak podkreślił, były szef MSWiA zgodził się zrzec mandatu europosła i wejdzie w skład rządu. "(Kierwiński) jest dzisiaj ze mną w Nowej Soli i jutro przystąpi do roboty we Wrocławiu" - powiedział.

"Większość, która dostaje się do europarlamentu, nie myśli o tym, żeby po trzech miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy związane z wyjściem tam, a po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy także do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu odpowiedzialnym za ten program odbudowy" - przekazał Tusk.

KPRM poinformowała w komunikacie w serwisie X, że zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz wsparcie dla poszkodowanych społeczności.

W czerwcowych wyborach do PE Kierwiński zdobył mandat europosła; startując z listy KO w okręgu warszawskim (nr 4), uzyskał 143 179 głosów. Oprócz niego, mandaty w tym okręgu z listy KO uzyskali dotychczasowi posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz (137 811 głosów) i Michał Szczerba - 120 667 głosów.

Czwarty wynik na liście KO uzyskała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, na którą głos oddało 94 474 wyborców (7,24 proc.), ale w czerwcu to nie wystarczyło, by dostać do PE. Po rezygnacji Kierwińskiego, to właśnie była prezydent stolicy jako pierwsza może objąć po nim mandat eurodeputowanej.

Marcin Kierwiński był posłem od 2011 r. Pracował m.in. w sejmowej komisji do spraw służb specjalnych, komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej. Ma wyższe wykształcenie - ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, a także studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".

W 2006 został wybrany do Rady Warszawy i został szefem klubu radnych PO, a w 2010 radnym wojewódzkim i został wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. W latach 2010–11 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. W okresie od lutego do listopada 2015 był sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 r. jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. 13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji; w maju tego roku Kierwiński złożył rezygnację z funkcji, później zdobył mandat europosła. Wcześniej Kierwiński pracował w PZL Warszawa-Okęcie, był też m.in. wiceprezesem IF Max-Film i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

red./PAP



bm