Wiejski świat z Lubajn w TVN Style

Już po raz trzeci Marzena Rogalska przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, żeby poznać kolejnych niezwykłych ludzi, pokazać ciekawe miejsca. Wszystko po to, by dowiedzieć się, jak wygląda codzienność oraz radości i problemy bohaterów jej reportaży. Tym razem odwiedziła Koło Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach.

Nowy sezon „Małych światów według Marzeny Rogalskiej” miał swoją premierę w minioną niedzielę i powtórkę we wtorek na antenie TVN Style. Marzena Rogalska wspólnie z paniami z KGW „Luba” świętowała noc Kupały, czyli palinockę nad jeziorem Szeląg Wielki, na plaży w Zwierzewie, aby przy okazji zabawy porozmawiać i ukazać siłę wiejskiej społeczności.

W reportażu jej bohaterki z „Lubej” opowiadały o tym, czym się zajmują, czyli gotowaniem lokalnych przysmaków, malowaniem i hafciarstwem. Są też wspólne śpiewy i występy teatralne. W ten sposób kultywują tradycję i integrują lokalną społeczność.

Dlaczego życie na wsi jest lepsze niż w mieście? Na to pytanie odpowiedziały w programie Marzenie Rogalskiej.

— Wydawało mi się, że koła gospodyń wiejskich to już przeżytek, a tymczasem one odżywają, przeżywają renesans — mówi w reportażu Marzena Rogalska. — Mówi się, że ten wiek, czyli XXI wiek, to jest wiek samotności. Wy tutaj, w Lubajnach, nie możecie narzekać na samotność — dodała Rogalska.

Jak podkreślały jej rozmówczynie z Lubajn, tu na nudę nie ma czasu. — Jak nie malowanie, to gotowanie czy wyszywanie, albo lepienie pierogów – zawsze jest co robić — wyliczały bohaterki reportażu.

— Podsumowując, jakbym was zapytała, po co to wszystko? To całe szaleństwo, te działania, to spotykanie się? — dopytywała Marzena Rogalska.

— Żeby nam w duszy grało, żeby nam się dalej chciało chcieć — podsumowała Anna Lewandowska z KGW „Luba”. — Wszystko to robimy po to, by uratować naszą wiejską tożsamość i polską tradycję.

I robią to z powodzeniem od lat! Opowiadały też o fajnej rywalizacji kulinarnej, bo z tego koło z Lubajn słynie. Ich sum w szuwarach i zupa rybna wygrały w ubiegłym roku ogólnopolski konkurs Polska od Kuchni. Kulinarne dzieło pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach zachwyciło jury i gości finału, który odbył się na PGE Narodowym w Warszawie.

To nie było pierwsze kulinarne zwycięstwo pań z Lubajn. W 2019 roku nowo założone koło (KGW „Luba” powstało właśnie w 2019 roku – red.) wystartowało w konkursie Bitwa Regionów. To również ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje kół gospodyń wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Zaprezentowały lubę mazurską, czyli roladę ziemniaczaną z mięsnym i paprykowym farszem, polaną sosem kurkowym. I odniosły sukces! Przeszły regionalne eliminacje i w finale konkursu zajęły trzecie miejsce. A że konkurs był pod patronatem pierwszej damy, otrzymały zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na spotkanie z parą prezydencką.

— Im też smakowało. Wymyśliłyśmy nawet wtedy hasło: Bo gdy „Luba” ugotuje, cała Polska posmakuje — dodaje pani Anna ze śmiechem.

Ten mały świat w Lubajnach jest dzięki nim ciekawszy i tętni życiem.

bcl