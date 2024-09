OSP Barczewko zapakowało drugiego tira. Kolejne dary wyruszą na południe kraju [ZDJĘCIA]

Zbiórka dla powodzian to wspólna inicjatywa Krystiana Andersa z OSP Barczewko i grupy Offroad Warmińskie 4X4.

Swoją chęć pomocy opublikowali w mediach społecznościowych, prosząc o jakąkolwiek, nawet niewielką pomoc.

— Potrzebne artykuły spożywcze, żywność sucha długoterminowa, woda do picia, kosmetyki typu szampon, mydła i kremy. Pampersy dla dzieci i chusteczki [...] Co komu do głowy przyjdzie — pisał pomysłodawca.

W poniedziałek (16 września) na jednym z olsztyńskich parkingów stanęła ciężarówka, którą mieszkańcy zapełnili po brzegi w cztery godziny, a ponieważ jeden transport nie zaspokoił chęci pomocy, pojawił się pomysł na powtórzenie akcji, ale potrzebny do tego był drugi samochód.

— Mega podziękowania dla wszystkich, którzy przynieśli dary i zostali z nami, by to wszystko sortować i pakować. Jak tylko znajdziemy firmę, która udostępni kolejnego TIRa widzimy się na parkingu — napisał Anders.

W czwartek (19 września) mieszkańcy ponownie spotkali się, żeby zapakować kolejną ciężarówkę na 101 proc.

Na miejscu zbiórki był obecny nasz fotoreporter, zobaczcie relację z tej akcji.