Liban ponownie wstrząśnięty eksplozjami, a Izrael ogłasza nową fazę wojny

W środę Liban doświadczył kolejnej fali eksplozji, w wyniku której zginęło co najmniej 20 osób, a ponad 450 zostało rannych. Ataki, które przypisywane są Izraelowi, były wymierzone w bojowników Hezbollahu, ale ofiarami stali się także cywile. Minister obrony Izraela, Yoav Gallant, zapowiedział, że to dopiero początek nowej fazy wojny, co budzi obawy o dalszą eskalację konfliktu.