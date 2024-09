Znalazł prosty sposób, żeby dostać się do Rosji? Zatrzymali go strażnicy graniczni z Braniewa

Funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Braniewie zatrzymali obywatela Gwinei Bissau, który przez zieloną granicę chciał udać się do Rosji.

W środę (18 września) o godzinie 1.30 kamery straży granicznej zarejestrowały osobę na pasie drogi granicznej, w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki straży granicznej w Braniewie.

Osoba szukała miejsca do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Na miejscu pojawił się patrol z PSG w Braniewie. Mężczyzna schował się w pobliskich zakrzaczeniach, a kiedy funkcjonariusze SG ujawnili go, to zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia.

W dodatku wymachiwał kijem przed funkcjonariuszami, próbował ich uderzać, myśląc, że odstąpią od czynności.

28-latek został zatrzymany. W trakcie przesłuchania okazało się, że obywatel Gwinei Bissau chciał dostać się do Rosji. Funkcjonariusze SG podczas weryfikacji dokumentów cudzoziemca, potwierdzili, że Gwinejczyk wystąpił z wnioskiem o ochronę międzynarodową we Włoszech.

Decyzją Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców obywatel Gwinei ma powrócić do Włoch.

28-latek usłyszał zarzuty usiłowania przekroczenia granicy z Polski do Rosji wbrew przepisom, przy użyciu przemocy.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Braniewie.