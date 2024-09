WAMA Film Festival - dziś królują krótkie formy. Program na czwartek (19/09)

Dziś w kinie pojawią się jurorzy - to znak, że rozpoczyna się Konkurs Filmów Krótkich. Po każdej projekcji będzie można spotkać twórców obejrzanych filmów i zamienić z nimi kilka słów.

W czwartek swoją pracę rozpoczynają dwa składy jurorskie. W ciągu dwóch dni obejrzą 21 filmów krótkometrażowych i wybiorą najlepsze. Jury Konkursu Filmów Krótkich w składzie Bartosz M. Kowalski, Dorota Kędzierzawska i Marcin Wierzchosławski przyzna Grand Prix, Nagrodę Specjalną oraz nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego. Jury Warmii i Mazur w składzie Michał Morawski, Aleksandra Bielska i Magdalena Rudnicka przyzna Nagrodę im. Anny Wasilewskiej.

Organizatorzy nadali poszczególnym blokom tytuły, by łatwiej było nawigować po bogatym programie. Po każdej z projekcji zaplanowano spotkanie z autorami filmów, którzy opowiedzą o kulisach powstawania swoich dzieł i odpowiedzą na pytania widowni.

Program na czwartek (19/09) wygląda następująco:



TO NIE MÓJ FILM, reż. Maria Zbąska, godz. 12.30, sala nr 9, Multikino

„Ten związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies... Niby ładuje, ale to nie ma prawa działać” – w ten sposób Wanda podsumowuje swoją wieloletnią relację z Jankiem. Wspólnie podejmują ostatnią próbę ratowania związku i wyruszają w podróż wzdłuż zimowego wybrzeża Bałtyku. Pełnometrażowy debiut Marii Zbąskiej to współczesna i pełna inteligentnego humoru opowieść o walce o miłość. W czasach, gdy wszystko jest jednorazowe i łatwe do wymiany, Wanda i Janek podejmą próbę naprawy relacji, w której jeszcze nie wszystko jest stracone.

Projekcja w ramach sekcji młodzieżowej WAMA NEW ENERGY, przeznaczony dla licealistów. Po projekcji spotkanie z reżyserką Marią Zbąską.

Projekcja I, KRÓTKO O MIŁOŚCI, godz. 16.00: GORZKO (reż. Marcin Kluczykowski), NIESPAKOWANE RZECZY (reż. Robert Kwilman), HEM (reż. Konrad Kultys), TRANSGRESJA (reż. Diana Szczotka).

– Zaczynamy od najpiękniejszego uczucia na świecie, na które padnie uważne, ciepłe i wrażliwe spojrzenie autorek i autorów filmowych opowieści – mówi Marta Karnkowska, koordynatorka programowa konkursu. – Miłość nigdy nie jest łatwa, nie jest przewidywalna i mieni się wszystkimi barwami tęczy.

Projekcja II, WIĘZY RODZINNE, godz. 18.30: SAUDADE (reż. Wojciech Pokorski), LIOSZA (reż. Miłosz Sawicki), LAMENT NO. 1 (reż. Jakub Jakubik), BRAK (reż. Paweł Prewencki), ŁÓDŹ PODWODNA (reż. Oliwia Zakrzewska).

– Rodziny się nie wyprzesz, genów nie wydłubiesz, najlepiej wyjdzie się z nią na zdjęciu, ale to najsilniejsze związki w życiu - WIĘZI RODZINNE, których nie przerwie nawet śmierć zostaną przedstawione w pięciu przejmujących obrazach w drugiej projekcji konkursowej – mówi Karnkowska.

Projekcja III, WYJĄTKOWA BLISKOŚĆ, godz. 21.00: MANDALA (reż. Mikołaj Janik), BREATHLESS (reż. Marta Socha), CZARNA WODA (reż. Joanna Różniak), NIC MNIE W TOBIE NIE PRZERAŻA (reż. Justyna Nowak).

– W trzeciej projekcji konkursowej WYJĄTKOWOŚĆ BLISKOŚCI może objawiać się poprzez świat nadprzyrodzony, świat duchów, ale też poprzez rzeczywistość, w której najbliższym towarzyszem jest choroba – mówi Karnkowska. – WYJĄTKOWA BLISKOŚĆ to też fascynacja drugim człowiekiem.

KLUB FESTIWALOWY, Vinyl Pub, godz. 22.00



JAK ZDOBYĆ BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI?

Wejściówki rezerwujemy na stronie internetowej festiwalu. Dostępne są od godz. 18.00 w dniu poprzedzającym daną projekcję. W kinie wystarczy pokazać QR kod.

W rezerwacji pomóc mogą również wolontariusze w biurze festiwalowym w Multikinie.

Pełny program: https://wamafestival.pl/program-2024/.

11. WAMA Film Festival trwa do 21 września 2024 roku.

Zapraszamy do kina!

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.

Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Towarzyszące festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Unia Europejska oraz Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „INTERFILMLAB 8.0 – program edukacyjny na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (8. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Sponsorem festiwalu jest Michelin Polska S.A.

Partnerem logistycznym WAMA Film Festival jest Fiedorowicz Olsztyn – Autoryzowany Dealer i Serwis marek Audi, Škoda, Cupra, Volkswagen Osobowe i Dostawcze.

Partnerem branżowym festiwalu jest Crew United Polska.

Partnerami międzynarodowymi tegorocznej edycji imprezy są: Offener Kanal Magdeburg (Niemcy), Cinemahall INGO (Ukraina), Budapest Cultural Center (Węgry) oraz Foundation for Art Development AIA (Gruzja).

Partnerami festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie oraz VINYL Pub.

Partnerami edukacyjnymi festiwalu są: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, PLANETA 11 oraz Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Partnerem technologicznym festiwalu jest Beiks Machulski Sp.j.