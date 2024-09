Nie wiem, dlaczego akurat organizacje z Ciechocinka i Warszawy zainteresowały się budową parku w Łutynówku. To w sumie nie jest ważne. Mają prawo do protestu i z niego skorzystali. I bardzo dobrze. Ale my mamy prawo bronić tej inwestycji, bo jej znaczenie dla tej części naszego regionu trudno jest przecenić.

Bo przecież część gości z Łutynówka przyjedzie do Olsztyna, Gietrzwałdu czy skansenu w Olsztynku. Część może będzie chciała wrócić już na normalne urlopy na Warmię czy Mazury.

Ten park będzie najlepszym rodzajem promocji dla naszego regionu, bo jego istnienie będzie oznaczało, że warto tu przyjechać nie tylko z uwagi na jeziora.

A wszystkich, którym ten park się nie podoba, którzy blokują budowę szesnastki, zapraszam do regionu, który teraz walczy o swoją przyszłość.

Do regionu, gdzie samorządy, od wojewódzkiego począwszy, wspierają jak mogą inwestycje.

Zapraszam do regionu, który ma jedną z najwyższych w Polsce stóp bezrobocia, gdzie zarobki należą do najniższych w Polsce, do regionu, który potrzebuje do życia inwestycji, wielu inwestycji.

To nasz region, warmińsko-mazurski. Niech nam ci "eko psuje" powiedzą prosto w oczy: mamy to w nosie.

Igor Hrywna

PS. Tekst o parku rozrywki autorstwa Grzegorza Szydłowskiego na stronie 6 czwartkowego wydania GO.