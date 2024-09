Nowy tunel na Zatorze jeszcze zamknięty? [ZDJĘCIA]

„Wkrótce”, „lada dzień” — takich słów jeszcze niedawno można było używać na określenie terminu, kiedy zostanie otwarte przejście podziemne łączące dworzec kolejowy z Zatorzem. Wprawdzie 140-metrowy tunel jest już gotowy, to jednak nie można nim przedostać się z dworca do osiedli położonych za torami. Co więcej, nieczynne są też windy i ruchome schody, co jest sporym utrudnieniem dla pasażerów.

Kolejarze szacowali, że tunel może zostać otwarty w pierwszej połowie września. Zaczęła się druga połowa miesiąca, a tunel jest zamknięty. Okazuje się, że musimy się uzbroić w cierpliwość. Dlaczego?

— Wciąż czekamy na pozwolenie od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jak tylko otrzymamy zgodę na użytkowanie, tunel zostanie udostępniony podróżnym. Liczmy, że stanie się to jak najszybciej — mówi Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Jak widać, kolejarze teraz ostrożnie podchodzą do sprawy, bo nie wiadomo, kiedy urzędnicy mogą wydać decyzję. W związku z tym, że trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu, nieczynne są też windy czy ruchome schody. Ruszą, jak będzie już pozwolenie.

Zgodnie z kontraktem modernizacja stacji Olsztyn Główny ma zakończyć się do tego piątku, czyli 20 września. W III kwartale, a więc do końca września, powinien być gotowy też dworzec kolejowy, choć jak zapowiadali już kolejarze, otwarcie dworca dla pasażerów planowane jest w IV kwartale tego roku, po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych.

Koszt nowego dworca i modernizacji stacji to grubo ponad pół miliarda złotych. Część środków to unijne dofinansowanie.

Przypomnijmy, że od 1 września nieczynny jest tunel łączące Śródmieście z aleją Wojska Polskiego. Ma to związek z remontem przejścia. Jak powiedział Martyn Janduła, prace powinny potrwać maksymalnie do połowy października. Obejmą naprawę izolacji nad tunelem, usunięcie pęknięć w tynku i malowanie ścian. Koszt robót to niecałe 400 tys. zł.

