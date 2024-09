W Warmińskiej Aurze rusza nowy bezbiletowy system parkingowy

Nowy system parkingowy eliminuje wszystkie dotychczasowe problemy. Zmiana polega przede wszystkim na uproszczeniu i automatyzacji całego procesu. Przy wjeździe do centrum nie będziemy dostawać biletów.

„Automatyzacja rozwiązania polega na sczytywaniu tablic rejestracyjnych przy wjeździe, przy wyjeździe w kasie należy jedynie podać numer rejestracyjny pojazdu i opłacić czas parkowania, następnie wyjazd odbywa się bez biletu. Będzie więc znacznie prościej i bardziej komfortowo dla naszych klientów. W związku ze zmianą systemu klienci Galerii Warmińskiej parkują za darmo do czwartku 19 września” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

W nowym systemie nie będzie podwyżek stawek za parkowanie.

Parkowanie bezbiletowe w Warmińskiej Aurze w 3 krokach:

- Wjazd. System automatycznie zeskanuje tablice rejestracyjne i otworzy szlaban.

- Kasy. Przed wyjazdem należy udać się do kas parkingowych i podać (potwierdzić) numery rejestracyjne pojazdu, a następnie wnieść opłatę.

- Wyjazd. System parkingowy przy wyjeździe automatycznie otworzy szlaban po rozpoznaniu tablic rejestracyjnych.



Pamiętaj! Przed wyjazdem podaj numer rejestracyjny w kasie parkingowej i dokonaj płatności.



W Galerii Warmińskiej będzie do dyspozycji 8 automatycznych kas parkingowych: 4 do płatności gotówką i kartą bankową oraz 4 do płatności bezgotówkowej, czyli kartą bankową, natomiast w Aura Centrum Olsztyna będzie uruchomionych 5 kas automatycznych: 2, w których zapłacimy zarówno kartą bankową, jak i gotówką oraz 3 do obsługi bezgotówkowej, czyli tylko kartą bankową.

Przewidywany czas wdrożenia bezbiletowego systemu parkingowego w Galerii Warmińskiej to 20 września, a w Aura Centrum – 7 października.

Warmińska Aura #poprawsobienastrój

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Tuwima jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Właścicielem i zarządcą Galerii Warmińskiej jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem i zarządcą Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.