WAMA Film Festival - rozkręcamy się. Program na środę

— Cieszy mnie niezmiernie rosnąca liczba uczestników i widzów, bo festiwale rozwijają się, istnieją, kwitną tak długo, póki mają swoich zagorzałych zwolenników i uczestników — mówił podczas ceremonii otwarcia Jerzy Hoffman, honorowy ambasador festiwalu. — Dziękuję Wam widzowie za to, że tu jesteście i wspieracie swoją obecnością ten festiwal.

Swoją premierę miały czołówka i trailer festiwalu. Światło dzienne ujrzała również zupełnie nowa inicjatywa: WAMA Film School.

— Z radością ogłaszamy powstanie w Olsztynie WAMA Film School, pierwszej takiej inicjatywy edukacyjnej w regionie, której główną ideą jest praktyczne, a nie jedynie teoretyczne, przygotowanie do pracy w branży filmowej — mówiła Marta Karnkowska, dyrektorka Instytutu Kosmopolis. — Inicjatorami powstania szkoły są: Jarosław Banaszek - reżyser filmowy i scenarzysta, Maciej Dominiak - dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM i Michał Rytel-Przełomiec - operator filmowy.

— Pomysł stworzenia szkoły opartej o praktyczne warsztaty, na których studenci uczą się od specjalistów z branży, na co dzień pracujących na planach filmowych, narodził się z widocznego braku praktyki zawodowej u wielu młodych twórców zaczynających swoje życie zawodowe — mówił Michał Rytel-Przełomiec. — Nie tworzymy zwykłej szkoły, tworzymy szkołę procesów filmowych.

— Widzę ogromny potencjał naszego regionu jeśli chodzi o kino — mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa i mecenas festiwalu. — Mamy wspaniałe filmowe plenery, a co więcej utalentowanych młodych mieszkańców, którzy mogą podbić świat nie tylko przed, ale i za kamerą!

Program na środę (18 września) wygląda następująco:

WRÓBEL, reż. Tomasz Gąssowski, godz. 12.30, sala nr 9, Multikino

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Projekcja w ramach sekcji młodzieżowej WAMA NEW ENERGY, przeznaczony dla licealistów. Po projekcji spotkanie z reżyserem Tomaszem Gąssowskim oraz Jackiem Borusińskim, odtwórcą głównej roli w filmie.

20 DNI W MARIUPOLU, reż. Mstyslav Chernov, godz. 16.00, sala nr 9, Multikino

– Raport z oblężonego miasta, dowód w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych i poruszający film, który zasłużenie otrzymał Oscara dla Najlepszego dokumentu – mówi Piotr Czerkawski, koordynator programowy Międzynarodowego Konkursu Koprodukcji Filmowych. – Uwaga, propozycja tylko dla widzów pełnoletnich.

KOLONIA NR 5, reż. Ladj Ly, godz. 18.15, sala nr 9, Multikino

– Ladj Ly, reżyser pamiętnych „Nędzników” powraca z kolejnym filmem o paryskich przedmieściach, który stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie rapowego protest – songu i socjologicznego eseju – mówi Czerkawski.

APETYT NA WIĘCEJ. LA COCINA, reż. Alonso Ruizpalacios, godz. 20.30, sala nr 9, Multikino

– Kipiąca od emocji wizja kuchennej rewolucji, jaka wam się nie śniła – mówi Czerkawski. – Najbardziej energetyczny film tegorocznego konkursu. W obsadzie sama Rooney Mara!

KLUB FESTIWALOWY, Vinyl Pub, godz. 22.00

JAK ZDOBYĆ BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI?

Wejściówki rezerwujemy na stronie internetowej festiwalu. Dostępne są od godz. 18.00 w dniu poprzedzającym daną projekcję. W kinie wystarczy pokazać QR kod.

W rezerwacji pomóc mogą również wolontariusze w biurze festiwalowym w Multikinie.

Pełny program: https://wamafestival.pl/program-2024/.

11. WAMA Film Festival trwa do 21 września 2024 roku.

Zapraszamy do kina!

