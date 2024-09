Nowe rondo na skrzyżowaniu Zientary-Malewskiej i Poprzecznej. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Trwa kluczowa inwestycja na skrzyżowaniu ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej, które do tej pory było źródłem licznych kolizji i wypadków. Budowa nowego ronda ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Projekt obejmuje także budowę ścieżek rowerowych, chodników i oświetlenia. Nasz fotoreporter sprawdził, jak idą prace.

To jedna z ważniejszych inwestycji, dotyczących tej części miasta. Skrzyżowanie ul. Zientary-Malewskiej z Poprzeczną było dotychczas niebezpieczne i stwarzało kierowcom sporo problemów.

Kłopoty wynikały przede wszystkim z geometrii dotychczasowego skrzyżowania, co wpływało na ograniczoną widoczność. Jak informowały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, rocznie dochodziło tam do ok. 40 kolizji i kilku wypadków. Stąd decyzja o wybudowaniu w tym miejscu ronda.

Umowa z wykonawcą zaplanowanych prac została podpisana na początku lutego. Powstaną tu także ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie i chodniki.

Ulice te - Poprzeczna i Zientary-Malewskiej - obsługują przeważnie ruch lokalny pojazdów kierujących się do Nikielkowa i Łęgajn. Korzystają z nich również ciężarówki do 15 ton, które dojeżdżają na Track i do Indykpolu.

— Wykonawca już zakończył etap robót związanych z przebudową i budową podziemnych sieci — mówi Krzysztof Śmieciński z ratuszowego Wydziału Inwestycji Miejskich. — Wzdłuż przyszłej jezdni wznoszone są krawężniki, pojawia się też podbudowa. Niebawem powinno nastąpić układanie asfaltu.

Zakończenie prac jest planowane na maj następnego roku. Wartość tego zadania to ok. 11,6 mln zł.

Przypomnijmy, że wykonawca na terenie robót wprowadził nową organizację ruchu. Polega ona na ruchu wahadłowym, który regulują sygnalizatory.

Powstanie nowego skrzyżowania jest istotne także ze względu na inną realizowana w pobliżu inwestycję. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje tam trzy bloki, w których łącznie znajdą się 44 mieszkania.

ga