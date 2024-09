Film jako pomoc dydaktyczna. Konferencja o innowacyjnym nauczaniu - wstęp wolny

WAMA Film Festiwal ma w tym roku również propozycję dla nauczycieli, edukatorów filmowych i animatorów kultury. W gościnnych progach Planety 11 we wtorek 17 września odbędzie się konferencja poświęcona temu, jak innowacje cyfrowe, media i projekty multimedialne i kulturalne mogą wspomóc proces nauczania.

Konferencja jest wydarzeniem otwartym, a obecni na niej otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztacie doskonalenia zawodowego.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie edukacji cyfrowej, wykorzystania mediów oraz realizacji projektów kulturalnych w pracy z młodzieżą. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, czerpania inspiracji oraz wymiany doświadczeń z ekspertami i praktykami.

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://filmforum.pl/pracownia-a35-spotkanie-kreatywne-olsztyn/

Program konferencji:

godz. 10.00 – 11.30

Projekt Code4Europe - wsparcie edukacji cyfrowej w Polsce

Prowadzący:

Marta Karnkowska, Project Manager, Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Marcin Czyża, Prezes Fundacji Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Łucja Kornaszewska, Senior Program Manager, Fundacja TechSoup

Projekt Code4Europe tworzy sieć krajowych hubów, które będą promować i udostępniać zasoby związane z EU Code Week, wzmacniając edukację cyfrową w Europie. Dzięki współpracy i różnorodnym kompetencjom konsorcjum zrzeszającego ponad 40 europejskich podmiotów, projekt dąży do stworzenia inkluzywnego ekosystemu edukacji cyfrowej, który ma dotrzeć do 25 milionów młodych ludzi w ciągu najbliższych dwóch lat.

Celem inicjatywy jest transformacja edukacji cyfrowej i rozwój umiejętności cyfrowych w Europie. Konsorcjum C4EU dąży do rozszerzenia edukacji cyfrowej, inspirowania młodego pokolenia Europejczyków i zapewnienia powszechnego dostępu do umiejętności programowania i kompetencji technologicznych dla dzieci i młodzieży, a także promuje wybór kariery zawodowej w sektorze cyfrowym.

Koordynatorem krajowego hubu Code4Europe jest Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, która zaprasza do udziału w panelu poświęconym edukacji cyfrowej w ramach WAMA FILM FESTIVAL.

godz. 11.45 – 13.30

Film jako projekt edukacyjny, wychowawczy, kulturalny

Prowadzący:

Michał Grosiak – animator wydarzeń filmowych, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Jarosław Basaj – nauczyciel, trener w programach edukacji filmowej i medialnej, ZSB w Radomiu

Film dociera do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Potrafi pobudzać empatię i skłaniać do refleksji. A kiedy za realizację biorą się młodzi pasjonaci, którzy szczerze mówią o ważnych dla nich rzeczach, to efekt bywa wielokrotnie silniejszy.

W tym module zobaczymy dwa filmy, które w różnorodny sposób angażują młodych ludzi w proces tworzenia i odbioru sztuki filmowej.

Pierwszy film, „…który skrzywdziłeś”, zrealizowany przez młodzież w Pracowni Nowych Mediów w Radomiu, jest efektem edukacyjnych zajęć filmowych. Opowiada historię ucznia szkoły średniej, który nie może pogodzić się z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce na terenie szkoły kilka miesięcy wcześniej. Dąży to tego, by nikt o tym nie zapomniał.

Drugi, „Randka”, to produkcja Wytwórni Filmu Fabularnego Frakcja/35 przy Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. Bohaterką jest Magda, młoda pracowniczka naukowa w spektrum autyzmu, która postanawia wyjść ze swojej strefy komfortu i pójść na randkę z informatykiem Frankiem. Nadmiar bodźców i różnica między światem autystycznym i neurotypowym prowadzi jednak do wielu niezręcznych sytuacji.

Po pokazach odbędzie się dyskusja dotycząca społecznej roli filmu oraz sposobów wykorzystania ich m.in. w pracy wychowawczej.

godz. 13.30 – 14.00

Lunch

godz. 14.00 – 16.15

Kreatywne uczenie (się) z metodyką 4P4C – warsztaty

Prowadząca:

Monika Lentacz, edukatorka, dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Cyfrowy Dialog”

Autorska metodyka 4P4C Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog może być stosowana w różnych kontekstach edukacyjnych, zwiększając efektywność procesu uczenia się.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki – poprzez doświadczanie – odkrywają magię synergii 4P (teorii kreatywnego uczenia się) oraz 4C (kluczowych kompetencji przyszłości). W aktywny sposób przypominają sobie i redefiniują pojęcia 4P: zabawa, pasja, rówieśnicy i projekty. Omówienie znaczenia tych czterech elementów będzie związane z tym, w jaki sposób te czynniki wpływają na skuteczny proces uczenia się i rozwijanie kreatywności.

Ponadto, szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu kompetencji przyszłości 4C, takich jak kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, komunikacja i współpraca, dostarczając uczestnikom i uczestniczkom narzędzi i technik wspierających rozwijanie tych umiejętności.

To wszystko bez skomplikowanych narzędzi, bez konieczności zmiany programu nauczania! Wystarczy zmiana perspektywy i spojrzenie na edukację z lotu ptaka, aby dostrzec, że kompetencje przyszłości są na wyciągnięcie ręki.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2024/2025 (priorytety nr 3 i 4).

godz. 16.30 – 18.00

Projekty a edukacja formalna i nieformalna

Prowadząca:

Magdalena Rudnicka, nauczycielka języka polskiego i edukacji filmowej w Zespole Szkół w Olsztynku

Projekty filmowe prowadzone z młodzieżą pozwalają na naukę o różnorodności kultur i rozwijanie postaw tolerancji. Zachęcają także do angażowania się w życie kulturalne lokalnych społeczności oraz umożliwiają starszym uczniom przekazywanie wiedzy młodszym kolegom.

W przeszłości filmy w szkołach najczęściej były związane z adaptacjami lektur, ale dzięki nauczycielom z pasją kino zaczyna być doceniane jako samodzielna forma sztuki. Organizowanie szkolnych festiwali filmowych, klubów dyskusyjnych, warsztatów czy nocnych seansów filmowych nie tylko daje nauczycielom satysfakcję, ale także rozbudza zainteresowanie wśród uczniów.



W trakcie panelu podzielimy się inspiracjami, doświadczeniami oraz praktycznymi poradami na temat organizacji filmowych projektów edukacyjnych.

