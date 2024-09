Chce przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną. Apel o podpisanie petycji

Adam Abramowicz, były rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczął kampanię na rzecz przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej, zniesionej przez Polski Ład w 2022 roku. Reformy te podniosły koszty działalności gospodarczej, co obniżyło konkurencyjność polskich firm. Abramowicz apeluje do polityków o dotrzymanie obietnic i anulowanie przepisów Polskiego Ładu, podkreślając, że przedsiębiorcy mają prawo bronić swoich firm i pracowników. Jako jeden z przedsiębiorców włączamy się do apelu.

Przed 2022 rokiem składka zdrowotna dla przedsiębiorców w Polsce była ustalana ryczałtowo i częściowo odliczana od podatku. Wprowadzenie Polskiego Ładu 1 stycznia 2022 zmieniło te zasady, komplikując sposób naliczania i znacząco podnosząc wysokość składki. W efekcie wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co obniżyło konkurencyjność firm. Przed reformą przedsiębiorcy płacili 9 mld zł rocznie, po jej wprowadzeniu – 19 mld zł.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w latach 2018–2024, rozpoczął ogólnopolską kampanię na rzecz przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej.

— Przez lata w Polsce dobrze funkcjonowała składka zdrowotna dla przedsiębiorców, naliczana jako ryczałt odliczany częściowo od podatku. Niestety, tzw. Polski Ład zmienił te zasady, komplikując system naliczania oraz znacząco podnosząc wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Skutkowało to zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i obniżeniem konkurencyjności polskich firm — mówi Abramowicz. I dodaje: — Pełniąc w tym czasie funkcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z funkcjonującą przy moim urzędzie Radą Przedsiębiorców ostrzegaliśmy przed fatalnymi skutkami tych zmian. Niestety, nasz głos został przez ówczesne władze zignorowany. Zlikwidowanie ryczałtowej składki spowodowało ogromne kłopoty w sektorze MŚP, co przełożyło się na lawinowy wzrost zamykania i zawieszania małych firm. Dziś nawet autorzy Polskiego Ładu przyznają, że te zmiany były błędem.

Liderzy partii tworzących obecną koalicję rządzącą w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie obiecywali, że w przypadku przejęcia władzy w ciągu 100 dni anulują przepisy Polskiego Ładu, zapowiadając jednocześnie powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej.

— 21 marca 2024 r. konstytucyjni ministrowie obecnego rządu, kierujący resortami finansów i zdrowia, ogłosili założenia do projektu ustawy, która – gdyby została uchwalona – ustanowiłaby od 1.01.2025 r. ryczałtową składkę zdrowotną w wysokości 312 zł/mc. dla ponad 90 proc. przedsiębiorców. Wówczas – jeszcze jako Rzecznik MŚP – przyjąłem te deklaracje z zadowoleniem, traktując je jako podstawę do dyskusji nad objęciem wszystkich przedsiębiorców jednolitym, prostym, ryczałtowym systemem. Wyraziłem to w piśmie do Premiera Donalda Tuska. W ślad za tym pisma podobnej treści wysłało na ręce Prezesa Rady Ministrów wiele organizacji przedsiębiorców — tłumaczy Abramowicz. I dodaje: — Po konferencji prasowej 21 marca 2024 roku zapadła w tym temacie cisza, co można było tłumaczyć kampanią samorządową, a potem wyborami do Parlamentu Europejskiego. Niestety, po wyborach rząd nie przedstawił do dyskusji konkretnego projektu przywracającego ryczałtową składkę. Sprawa ta jest rzekomo przedmiotem tarć wewnątrz koalicji rządzącej. W mojej ocenie partie w nią wchodzące celowo tworzą „zasłonę dymną”, wysuwając coraz to nowe i sprzeczne ze sobą propozycje, które z likwidacją zapisów Polskiego Ładu i powszechnym powrotem do ryczałtowej składki zdrowotnej nie mają nic wspólnego.

W Polsce mamy ponad 2 mln 600 tys. ciężko pracujących od rana do nocy, ryzykujących codziennie całym swoim majątkiem przedsiębiorców. To oni wypracowują połowę PKB, a trzy czwarte zatrudnionych to pracownicy ich firm. Jako ważna grupa społeczna mają prawo domagać się od polityków obiecanego "odejścia od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego" (jak zapisano w umowie koalicyjnej), jakim jest obecna składka zdrowotna dla przedsiębiorców, oraz przywrócenia stanu prawnego sprzed Polskiego Ładu. Mają prawo bronić swoich firm przed zamknięciem, rodzin przed bankructwem, a pracowników przed bezrobociem.

Dlatego też Adam Abramowicz utworzył petycję, w której apeluje do polityków.

— Politycy – dotrzymajcie obietnicy – przywróćcie ryczałtową składkę zdrowotną! Żądamy – obiecanego przez Premiera Donalda Tuska oraz przez rządzącą koalicję – anulowania przepisów Polskiego Ładu i powrotu do ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Oczekujemy poparcia dla tego rozwiązania również od koalicjantów KO z Trzeciej Drogi, a także parlamentarzystów klubu PiS, którzy mają szansę naprawić błędy popełnione przy wprowadzaniu Polskiego Ładu — czytamy w jej opisie.

Czasu na realizację postulatu zostało niewiele. Przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną można, dopóki nie zostanie uchwalony budżet na 2025 rok.

Petycję można podpisać na stronie: Uczciweskladki.pl.

ga