Szukasz egzotycznych wakacji? Dominikana to idealny kierunek

Kiedy wybrać się na wczasy na Dominikanie?

Jeśli planujesz wakacje na Dominikanie (ciekawe oferty wycieczek znajdziesz tu: Jeśli planujesz wakacje na(ciekawe oferty wycieczek znajdziesz tu: https://r.pl/dominikana ), najlepszym czasem na podróż jest pora sucha, od grudnia do kwietnia. To idealne miesiące na słoneczne wakacje i cieszenie się białymi plażami. Temperatura zarówno powietrza, jak i wody waha się wtedy w granicach 26-28 stopni, a liczba potencjalnie deszczowych dni w miesiącu nie przekracza 10-12. Jeśli jednak wolisz mniej zatłoczone plaże i nie przeszkadzają Ci deszcze, rozważ wizytę w porze deszczowej – od maja do listopada, kiedy jest nawet cieplej, bo do 29 stopni.

Wakacje na Dominikanie – czego się spodziewać?

Podczas wakacji w Dominikanie możesz liczyć przede wszystkim na pełen relaks na tutejszych bajecznych plażach. Ale to nie wszystko! Zachwyceni będą chociażby miłośnicy natury i spacerów. Różnorodność krajobrazów Dominikany – od górskich szczytów po tropikalne lasy i wspaniałe wodospady - potrafi zapierać dech w piersiach. To fantastyczne miejsce na spacery czy do obserwowania dzikiej fauny. Dominikana to także kierunek dla miłośników sportów wodnych, takich jak nurkowanie, snorkeling czy windsurfing. Poza tym lokalna kuchnia karaibska zachwyci każdego smakosza, poszukującego nowych i oryginalnych doznań smakowych.

Atrakcje turystyczne w Dominikanie. Co warto zobaczyć?

Bajeczne plaże Dominikany znajdują się na szczycie światowych zestawień najpiękniejszych miejsc tego typu na świecie. Wśród nich warto wyróżnić:

- Bavaro Beach (Plaża Bavaro) – To jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych plaż w Punta Cana. Znana z białego piasku, turkusowej wody i luksusowych resortów.

- Punta Cana Beach – Inna popularna plaża w regionie Punta Cana, idealna dla turystów szukających relaksu.

- Playa Rincon – Znajduje się na półwyspie Samana. To dziewicza, malownicza plaża z miękkim piaskiem i spokojnymi wodami.

- Playa Dorada – Popularna plaża w okolicy Puerto Plata, znana z szerokich, złotych piasków i doskonałych warunków do uprawiania sportów wodnych.

- Playa Juanillo – Położona w regionie Cap Cana, słynie z krystalicznie czystej wody i luksusowych hoteli.

Piaszczyste plaże Dominikany to oczywiście nie wszystko, co oferuje wyspa. Podczas wakacji na Dominikanie nie można pominąć kilku obowiązkowych punktów na mapie. Jednym z nich jest stolica kraju – Santo Domingo – pełna historycznych zabytków i wąskich uliczek, które opowiadają historię pierwszej europejskiej kolonii w Nowym Świecie. Koniecznie odwiedź Zona Colonial, wpisaną na listę UNESCO, gdzie znajdziesz m.in. Alcázar de Colón czy Katedrę Santa María la Menor. Jeśli szukasz przygody, wybierz się do Parku Narodowego Los Haitises, który oferuje malownicze jaskinie i wspaniałe widoki na lasy mangrowe. Inne atrakcje to wyspa Saona – doskonała na jednodniową wycieczkę łodzią oraz malownicze wodospady, takie jak Salto del Limón na półwyspie Samaná.