To miasto daje 100 tys. zł na własny biznes

Biznes na zicher – 100 tysięcy na start – to najnowszy projekt bytomskiego urzędu pracy, na którego realizację udało się pozyskać 5 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W pierwszej kolejności będą mogły z niego skorzystać osoby, które straciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia w branży górniczej i okołogórniczej.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy będą mogli nie tylko skorzystać z bezzwrotnej dotacji w wysokości 100 tys. zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, ale też ze wsparcia szkoleniowego oraz doradczego oferowanego na etapie poprzedzającym założenie firmy.

– W projekcie mogą wziąć udział 44 osoby – 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub mieszkających w Bytomiu, które zostały dotknięte procesem transformacji i których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z tej formy wsparcia – mówi Jacek Kudzior, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do projektu, mogą liczyć na indywidualną ścieżkę przedsiębiorczości, na którą złożą się m.in. działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej. Obejmą one np. ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata do projektu.

– Oferujemy także wsparcie związane z doradztwem zawodowym i szkolenia związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej – wymienia Jacek Kudzior.

Grupa docelowa to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione (w okresie po 28 maja 2021 r., tj. po dacie podpisania Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji woj. śląskiego) z przyczyn niedotyczących pracownika.

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby, których obecne lub ostatnie zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej. Bytomski urząd pracy planuje też nawiązać współpracę z zakładami górniczymi i firmami kooperującymi z górnictwem.

Planowane rozpoczęcie realizacji projektu i pierwsze nabory wniosków rozpoczną się w IV kwartale 2024 r.

Projekt Biznes na zicher – 100 tysięcy na start jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działanie: FESL.10.20-Wsparcie na założenie działalności gospodarczej.



Czy urzędy olsztyńskie też przewidują takie dotacje dla tych, co chcą zostać na regionie i prowadzić swój biznes?

Źródło: UM Bytom /ga