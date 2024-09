Premier Ukrainy: dialog historyczny z Polską trwa, ale w czasie wojny ważniejsza współpraca wojskowa

Dialog polsko-ukraiński w kwestiach historycznych trwa i nie można pozwolić, by manipulowali nim nasi wspólni wrogowie – oświadczył we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. Zaznaczył przy tym, że w czasie wojny priorytetem we wzajemnych relacjach nie jest historia, a współpraca wojskowa.

„Mamy (z Polską) wspólną historię, w której są wspólne zwycięstwa, i nie powinniśmy o tym zapominać. Ale są też smutne karty, o których trzeba mówić szczerze, prawdziwie i spokojnie. (…) Jestem przekonany, że idziemy dobrą drogą, idziemy spokojnie i będziemy to robić dalej, żeby naszą historią nie manipulowali nasi wrogowie” – powiedział Szmyhal na konferencji prasowej w Kijowie.

Premier podkreślił, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc, jaką otrzymuje od pierwszych dni rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r.

„Ukraina i Polska są nie tylko sąsiadami, ale także prawdziwymi partnerami, a Polska bardzo aktywnie wspiera Ukrainę od pierwszego dnia pełnowymiarowej inwazji. Polska jest naszym wielkim adwokatem na arenie europejskiej. Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom za przyjęcie naszych uchodźców, jesteśmy wdzięczni za wsparcie zbrojne, i to nie są tylko słowa, to jest prawdziwa wdzięczność” – zaznaczył.

Odpowiadając na pytanie PAP, w jaki sposób ukraińskie władze zamierzają rozwiązać problem sporów historycznych z Polską, Szmyhal wyjaśnił, że dialog na ten temat cały czas trwa. Prowadzą go – jak powiedział – Instytuty Pamięci Narodowej w obu krajach.

„Cały czas podejmujemy kroki na rzecz porozumienia. Chcielibyśmy ten problem bardzo szybko rozwiązać. (…) Są pewne postępy po obu stronach. Teraz, w czasie wojny, nie jest to oczywiście priorytetem. Priorytetem jest współpraca wojskowa” – podkreślił premier Ukrainy.

Poinformował także, że Ukraina i Polska działają nad wspólnymi projektami w produkcji uzbrojenia na terytorium dwóch krajów.

„Oczywiście, że współpracujemy z naszymi polskimi partnerami nad wspólną produkcją i wspólnymi przedsiębiorstwami, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie” – powiedział, pytany przez PAP o współpracę w tej dziedzinie między Warszawą i Kijowem.

Szef ukraińskiego rządu nie ujawnił więcej szczegółów w tej sprawie. Powiedział także, że na linii Kijów-Warszawa „trwa dialog” na temat przekazania Ukrainie użytkowanych przez Polskę samolotów MiG-29.

„Oczywiście prosimy Polskę o samoloty. Ten dialog również trwa. Pan Andrzej Duda, prezydent Polski, również skomentował to podczas swojej wizyty. Na dziś sytuacja nie zmieniła się od czasu (wygłoszenia - PAP) tych komentarzy. Nie mam żadnych nowych informacji, ale taki dialog jest. Istnieje pragnienie, aby Ukraina otrzymała te samoloty, i istnieje potrzeba, aby Ukraina otrzymała te samoloty” – podkreślił Szmyhal.

Przypomniał, że rząd w Kijowie zwrócił się do sojuszników o podjęcie decyzji w sprawie ochrony przestrzeni powietrznej zachodniej Ukrainy przed rosyjskimi atakami z użyciem rakiet i dronów.

„Prosimy Polskę, prosimy wszystkich sojuszników o podjęcie decyzji i ochronę przestrzeni powietrznej zachodniej Ukrainy. Aby (nas) chronić, aby nam pomóc, by uwolnić część naszych zasobów w celu ochrony regionów położonych bliżej linii frontu przed rosyjskim terrorem powietrznym” – zaznaczył Szmyhal.

Szef ukraińskiego rządu zwrócił uwagę na aktywne poparcie Warszawy dla integracji europejskiej Ukrainy.

„Mamy bardzo aktywną współpracę z polskim rządem. Jest ona niezwykle produktywna. Mamy wsparcie eksperckie ze strony polskiej i bardzo optymistyczne oczekiwania związane z pomocą w tej dziedzinie” – oświadczył Szmyhal.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)