Wojewódzkie obchody święta plonów w olsztyneckim skansenie

W niedzielę (15 września) Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku znów stanie się miejscem, w którym w wyjątkowy sposób tradycja spotka się z teraźniejszością.

Ludowe stroje, pieśni, obrzędy, korowód kunsztownych wieńców dożynkowych, których sztuka wyplatania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, to nieodłączny element kultury, który w najbardziej spektakularny sposób uwidacznia się podczas święta plonów.

— Sięgając po chleb przeważnie nie zastanawiamy się ile pracy, od której nie ma wakacji, musieli włożyć rolnicy w uprawę zbóż i zbiór ziarna, żeby powstał — mówi marszałek województwa, Marcin Kuchciński. — A przecież chleb stanowi odwieczną podstawę pożywienia. Zwykle życzymy sobie, aby go nam nigdy nie zabrakło. Dożynki, to szczególny czas w roku, kiedy po skończonych żniwach rolnicy mogą odpocząć, a my możemy im podziękować za poniesiony wysiłek, bo to oni w dużej mierze budują gospodarkę naszego regionu.

Podczas dożynek zostaną m.in. rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejsze i innowacyjne wieńce dożynkowe oraz najładniejsze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich. Święto rozpocznie przemarsz korowodu dożynkowego, a ubarwią go występy zespołów ludowych i gwiazda muzyki pop – zespół Zakopower.