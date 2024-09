Przy przejazdach tramwajowych w Olsztynie stanie sygnalizacja ostrzegawcza?

W Olsztynie, na odcinku torowiska tramwajowego od ul. Sikorskiego do ul. Płoskiego, planowana jest instalacja sygnalizacji ostrzegawczej, mającej poprawić bezpieczeństwo na kolizyjnych wyjazdach. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu ogłosił właśnie przetarg.

Na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe w Olsztynie ma powstać sygnalizacja ostrzegawcza. Mowa o odcinku od ul. Sikorskiego (przy KFC) do ul. Płoskiego 12. To fragment, gdzie dość często dochodzi do kolizji wyjeżdżających aut z nadjeżdżającym tramwajem.

Dlatego też, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej. Dodatkowo ZDZiT oczekuje dokumentacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych branż: inżynierii ruchu i elektrycznej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca miałby też złożyć kompletne zgłoszenie zamiaru budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na budowę we właściwym urzędzie.

Prace budowlane to ostatni i najważniejszy fragment zamówienia. Dotyczą wykonania sygnalizacji ostrzegawczej na wyjazdach przecinających torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Płoskiego w Olsztynie.

Okres realizacji zamówienia miałby wynosić dwa miesiące.

Czy budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejazdach tramwajowych jest potrzebna? Tak Nie Tak, również na innych przejazdach pokaż wyniki »



