Nowe zasady dla przedstawicieli prezydenta na posiedzeniach rządu?

Udział przedstawiciela prezydenta w posiedzeniach rządu dotyczących bezpieczeństwa nie będzie już obowiązkowy; będzie za to ogólna możliwość zapraszania strony prezydenckiej na posiedzenie rządu - to jedna ze zmian zawarta w projekcie noweli ustawy o Radzie Ministrów, który w poniedziałek pojawił się w wykazie prac legislacyjnych.

"Uporządkowanie zagadnień" związanych z udziałem przedstawiciela prezydenta w rządowym procesie legislacyjnym to jeden z celów nowego rządowego projektu, za który odpowiedziany jest szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnego rządu, zawarte w nim zmiany mają również przenieść obowiązek prowadzenia wykazów prac legislacyjnych z ustawy z 2005 r. o działalności lobbingowej do ustawy z 1996 r. o Radzie Ministrów oraz znieść kadencyjności Rady Legislacyjnej wydającej opinie dotyczące projektów dokumentów rządowych. "Z uwagi na funkcje Rady Legislacyjnej jest zasadne, aby jej działalność w określonym czasie była związana z okresem funkcjonowania danej Rady Ministrów" - wskazano.

Projekt przewiduje zastąpienie kadencyjności członków Rady Legislacyjnej powołaniem w skład Rady Legislacyjnej na czas funkcjonowania rządu w danym składzie. Jednocześnie przewiduje się, że odwołanie członka Rady Legislacyjnej będzie mogło nastąpić we wskazanych w ustawie okolicznościach, co ma pozwolić na zapewnienie niezależności w sporządzanych przez niego opiniach.

Wśród zmian dotyczących udziału prezydenta w procesie legislacyjnym znalazło się uchylenie przepisu, zgodnie z którym "w posiedzeniu stałego komitetu lub komitetu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Jak wskazano, możliwość udziału przedstawicieli różnych organów, w tym przedstawiciela prezydenta, wynika już ze stosownych przepisów tworzących określony rodzaj komitetu.

Zmodyfikowany ma być również przepis, zgodnie z którym przedstawiciel prezydenta bierze udział w posiedzeniu rządu, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa. "W miejsce obowiązkowego udziału przedstawiciela Prezydenta RP proponuje się wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego zapraszanie przedstawiciela Prezydenta RP na posiedzenie Rady Ministrów" - wskazano.

Projekt ma również wzmocnić kompetencje premiera w kwestii wyznaczenia osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego w samorządach w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta albo niewybrania zarządu powiatu albo województwa - ma być to jego "wyłączna kompetencja".

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o samorządzie gminnym w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni: zastępca wójta; pierwszy zastępca - w gminie, w której powołano więcej niż jednego zastępcę; lub osoba wyznaczona przez premiera - w gminie, w której nie powołano zastępcy wójta albo został on odwołany.

Przepisy stanowią także, że premier wyznacza osobę tymczasowo pełniącą funkcję wójta na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazie prac legislacyjnych projektowana nowela ma również podwyższyć kwotę, od której powstaje obowiązek zgłoszenia darowizny otrzymanej od podmiotu krajowego lub zagranicznego (dokładne liczby są nieznane) oraz ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby pełniące niektóre funkcje publiczne. Projekt likwiduje również również powołany w 2018 r. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2024 r. - oznacza to, że rząd planuje przyjąć projekt do końca tego miesiąca.

