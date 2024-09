Chorwacka pełnia życia na rodzinne wakacje

Atrakcje na wyspie Krk

Położona w województwie primorsko-górskim wyspa Krk to druga co do wielkości wyspa na Adriatyku. Połączona ze stałym lądem mostem Krčki Most o długości 1430 metrów jest jedną z łatwiej dostępnych wysp dla odwiedzających Chorwację. Polecam tam pojechać, aby zachwycić się widokami malowniczych krajobrazów oraz odkryć wiele atrakcji i przeżyć wyjątkowe rodzinne chwile w miejscowości Krk i okolicach.





W pobliżu niewielkiej miejscowości Rudine znajduje się długa na 110 m jaskinia Biserujka, która zachwyca swoją niezwykłą formacją stalaktytów i stalagmitów. Do jaskini wchodzi się przez kamienny dom, schodami prowadzącymi ok. 6 m pod ziemię. To idealna okazja, aby odkryć podziemne piękno wyspy Krk i poczuć się jak prawdziwy odkrywca. Zwiedzanie jaskini to niezapomniane przeżycie, które przeniesie całą rodzinę w zupełnie inny świat.

Na nieco odważniejsze rodziny czeka zjazd tyrolką z widokiem na południową część wyspy Krk, miejscowość Baška i wyspę Prvić! Ta dwukilometrowa tyrolka to jedna z ulubionych atrakcji na wyspie Krk i doskonały wybór na pierwsze przeżycie tego rodzaju.

Przebywając w urokliwej miejscowości Baška, warto poświęcić czas na odkrywanie jej malowniczych zakątków i historycznych atrakcji. Warto wybrać się na plażę Vela Plaža, która jest jedną z najpiękniejszych i najdłuższych plaż na wyspie Krk. Ta żwirowa plaża o długości 1,8 km oferuje doskonałe warunki do kąpieli oraz relaksu. Krystalicznie czysta woda i bogactwo morskiego życia pozwalają na wyjątkowe doświadczenia podczas nurkowania z maską i odkrywania podwodnego świata. Kolejnym przystankiem na trasie może być kościół św. Jana Chrzciciela wraz z dzwonnicą, w której znajduje się Starzec (Starac), zabytkowy dzwon pochodzący z Niezwykle ciekawym miasteczkiem na wyspie Krk jest Vrbnik. Położony nad 50-metrowym klifem, słynie z labiryntu wąskich i krętych uliczek, a jedna z nich jest naprawdę warta szczególnej uwagi. Mowa o ulicy Klančić, która jest jedną z najwęższych ulic na świecie. Jej najwęższa część ma nieco ponad czterdzieści centymetrów szerokości. Najmłodsi bez problemu powinni ją przejść, a może nawet i spotkać liliputy, o których mówią lokalne legendy.

Rodzinne przygody na wyspie Vis



Vis, ze swoją unikalną historią i autentycznym urokiem, oferuje niezapomniane atrakcje dla całej rodziny. Jedną z nich jest pływanie kajakami po krystalicznie czystych wodach otaczających wyspę. Półdniowa wycieczka kajakowa, idealna dla dzieci powyżej 12 roku życia, rozpoczyna się w zatoce Rukavac. Płynąc w kierunku słynnej plaży Stiniva, można podziwiać przepiękne widoki i odkrywać ukryte zatoczki.

Innym świetnym celem na wycieczkę kajakiem jest Błękitna Jaskinia (Modra Špilja) na wyspie Biševo, oddalona cztery mile morskie od miasta Komiža. Podczas wyprawy można również spotkać delfiny, które często pojawiają się w wodach wokół wyspy Vis. Niezwykłym przeżyciem może być także spędzenie wakacji w latarni morskiej. Jedna z nich znajduje się na wysepce niedaleko wyspy Vis. Dla dzieci taki rodzaj robinsonady może być niezwykłą atrakcją, której wspomnienie zapadnie na długo w pamięć.

Atrakcje przyrodnicze w Parku Narodowym Mljet



Park Narodowy Mljet to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, gdzie turkusowe barwy Wielkiego i Małego Jeziora zachwycą zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ponad 90% parku pokrywają gęste lasy, tworzące malownicze tło dla tych urokliwych akwenów, znanych jako „turkusowe oczy” Mljetu.



Rodziny z dziećmi szczególnie docenią niezwykłe połączenie słonego morza z mniej zasolonymi jeziorami, które oferują przyjemnie ciepłą wodę, idealną do bezpiecznej kąpieli. Dla starszych dzieci niezapomnianym przeżyciem będzie spływ silnym prądem morskim w Mali Most – to prawdziwa przygoda, którą będą wspominać przez długi czas. Na Wielkim Jeziorze czeka na rodziny jeszcze jedna atrakcja – malownicza wyspa św. Marii (Sveta Marija) z pięknym klasztorem z XII wieku. Można tu nie tylko podziwiać zabytkowe mury, ale także skorzystać z kąpieli w ich cieniu, co stanowi niezwykłe doświadczenie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dla miłośników pieszych wędrówek czy jazdy na rowerze w Parku Narodowym Mljet dostępne są szlaki piesze i rowerowe.

Muzeum Neandertalczyków w Krapinie



Muzeum Neandertalczyków w Krapinie to świetna opcja na przystanek w drodze na wybrzeże lub podczas powrotu znad morza. Położone jest niedaleko stanowiska archeologicznego Hušnjakovo. Architektura muzeum przypominająca betonową grotę nawiązuje do jaskiń prehistorycznego człowieka. Cała jego koncepcja została zaplanowana nowocześnie, przez co można podziwiać profesjonalnie zaplanowane multimedialnie ekspozycje. Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się od sali, w której prezentowany jest film o życiu neandertalczyków z Krapiny. W kolejnych salach przedstawiona jest koncepcja powstania świata, pojawienia się praczłowieka aż po czasy współczesne. W kolejnych pomieszczeniach znaleźć można także rekonstrukcję życia neandertalczyków. To idealne miejsce dla miłośników historii i rodzin z dziećmi, które mają ochotę spędzić czas na zdobywaniu wiedzy i dobrej zabawie. Z pewnością multimedialna ekspozycja Muzeum Neandertalczyków zaciekawi nie tylko dzieci, ale i dorosłych.



Nie ważne, czy jest to pierwszy raz na chorwackich wyspach czy też powrót do ulubionych miejsc, każda rodzina znajdzie tutaj coś wyjątkowego dla siebie. Rodzinne wakacje w Chorwacji to nie tylko czas na relaks, ale także na wzmacnianie więzi, rozwijanie ciekawości i wspólną radość z odkrywania nowych miejsc i doświadczeń.

Anna Molęda- Kompolt

Źródło: Chorwacka Wspólnota Turystyczna